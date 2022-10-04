https://ria.ru/20221004/lnr-1821349553.html

В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник

В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022

В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник

Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:41

2022-10-04T10:41

2022-10-04T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

новоайдар

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее на освобождённых в период спецоперации территориях задержали двух корректировщиков огня украинской армии, которые передавали данные для последующих ударов по населенному пункту Новоайдар в ЛНР."Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооружённым формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов", - сообщил источник.Он уточнил, что сейчас проверяются данные о связях между двумя задержанными ранее корректировщиков и подозреваемой.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820810554.html

луганская народная республика

новоайдар

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в мире, луганская народная республика, новоайдар