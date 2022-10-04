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В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/lnr-1821349553.html
В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник
В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник
Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:41
2022-10-04T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
новоайдар
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее на освобождённых в период спецоперации территориях задержали двух корректировщиков огня украинской армии, которые передавали данные для последующих ударов по населенному пункту Новоайдар в ЛНР."Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооружённым формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов", - сообщил источник.Он уточнил, что сейчас проверяются данные о связях между двумя задержанными ранее корректировщиков и подозреваемой.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, новоайдар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Новоайдар
10:41 04.10.2022
 
В ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ, сообщил источник

Источник: В ЛНР задержали женщину, подозреваемую в передаче данных ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее на освобождённых в период спецоперации территориях задержали двух корректировщиков огня украинской армии, которые передавали данные для последующих ударов по населенному пункту Новоайдар в ЛНР.
"Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооружённым формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов", - сообщил источник.
Он уточнил, что сейчас проверяются данные о связях между двумя задержанными ранее корректировщиков и подозреваемой.
Корректировщицу огня украинских военных задержали в ЛНР. Кадры допроса - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 10:08
В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаНовоайдар
 
 
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