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ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/lnr-1821343200.html
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка, 15 бронетранспортеров, сообщила во вторник народная милиция ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:18
2022-10-04T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка, 15 бронетранспортеров, сообщила во вторник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 110 человек личного состава; три танка; 15 бронетранспортеров; 16 единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, долговременную огневую точку и девять единиц специальной автомобильной техники.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221004/svo-1821317571.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Telegram (приложение)
10:18 04.10.2022 (обновлено: 10:21 04.10.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР

НМ ЛНР: ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка и 15 бронетранспортеров

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка, 15 бронетранспортеров, сообщила во вторник народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 110 человек личного состава; три танка; 15 бронетранспортеров; 16 единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, долговременную огневую точку и девять единиц специальной автомобильной техники.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияTelegram (приложение)
 
 
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