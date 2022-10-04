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ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка, 15 бронетранспортеров, сообщила во вторник народная милиция ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:18
2022-10-04T10:18
2022-10-04T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка, 15 бронетранспортеров, сообщила во вторник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 110 человек личного состава; три танка; 15 бронетранспортеров; 16 единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, долговременную огневую точку и девять единиц специальной автомобильной техники.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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10:18 04.10.2022 (обновлено: 10:21 04.10.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 110 человек и 15 БТР, сообщили в ЛНР
НМ ЛНР: ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 человек, три танка и 15 бронетранспортеров