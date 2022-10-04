18:27 04.10.2022 (обновлено: 19:24 04.10.2022)
Линия разграничения сторон в Херсонской области сохраняется у села Дудчаны
Администрация Херсонской области: линия разграничения сторон сохраняется у села Дудчаны
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Линия разграничения сторон в Херсонской области сохраняется в районе села Дудчаны, продвинувшиеся украинские войска остаются в огневом мешке, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В эфире телеканала "Россия 24" Стремоусов сообщил, что находится в городе Берислав на севере региона, от Берислава до села Дудчаны около 50 километров.
"Да, какая-то часть сел — продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит. <...> Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают", — рассказал он.
При этом он добавил, что российские войска держат оборону.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
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