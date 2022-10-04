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ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 04.10.2022
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ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 04.10.2022
ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:49
2022-10-04T13:24
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
госдума рф
белгородская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Как уточняется в тексте документа, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту."Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке... позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", - указывается в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Поправки ко второму чтениюСогласно поправкам депутатов ко второму чтению документа, в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".Критерии включения лекарств и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в указанный перечень устанавливаются правительством РФ, добавляется в поправках.Указывается, что положения законопроекта не распространяются на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, белгородская область
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Госдума РФ, Белгородская область
12:49 04.10.2022 (обновлено: 13:24 04.10.2022)
 
ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

ГД приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в трех регионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.
Как уточняется в тексте документа, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.
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"Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке... позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", - указывается в пояснительных материалах.
На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
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Поправки ко второму чтению

Согласно поправкам депутатов ко второму чтению документа, в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".
Критерии включения лекарств и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в указанный перечень устанавливаются правительством РФ, добавляется в поправках.
Указывается, что положения законопроекта не распространяются на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияГосдума РФБелгородская область
 
 
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