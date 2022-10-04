https://ria.ru/20221004/lavrov-1821350309.html
Запад должен понять новую реальность, заявил Лавров
Запад должен понять новую реальность, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2022
Запад должен понять новую реальность, заявил Лавров
России абсолютно не принципиально, что западные страны не признают вхождение в состав России новых регионов, но было бы правильнее, если бы они осознали новую... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:44
2022-10-04T10:44
2022-10-04T12:06
россия
сергей лавров
референдумы на освобожденных территориях
в мире
оон
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. России абсолютно не принципиально, что западные страны не признают вхождение в состав России новых регионов, но было бы правильнее, если бы они осознали новую реальность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Абсолютно не принципиально. Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна. Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны", - сказал Лавров журналистам."Режим Зеленского, а тем более - Порошенко, этим критериям не соответствовал", - добавил министр.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html
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россия, сергей лавров, референдумы на освобожденных территориях, в мире, оон
Россия, Сергей Лавров, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, ООН
10:44 04.10.2022 (обновлено: 12:06 04.10.2022)
Запад должен понять новую реальность, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: России не принципиально, что Запад не признает вхождение новых регионов