https://ria.ru/20221004/krym-1821517643.html
В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики
В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики - РИА Новости, 04.10.2022
В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики
Уголовное дело возбуждено после обращения в полицию крымчанина, пожаловавшегося на избиение, сообщает МВД республики Крым во вторник. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:54
2022-10-04T17:54
2022-10-04T18:36
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обращения в полицию крымчанина, пожаловавшегося на избиение, сообщает МВД республики Крым во вторник.Имя пострадавшего и его обидчика в релизе не указано, но, по данным источника РИА Новости в правительстве республики, в полицию пожаловался советник главы Крыма Эрвин Мусаев, с которым подрался глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."По собранным полицейскими материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении МВД.Заявление поступило накануне в отдел полиции №3 "Центральный" по Симферополю: местный житель 1988 года рождения сообщил, что знакомый "нанес ему телесные повреждения". Местонахождение подозреваемого установлено, с ним работают сотрудники полиции, добавляется в релизе.Что стало поводом для ссоры, пока не уточняется.
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происшествия, эйваз умеров, россия, симферополь, республика крым
Происшествия, Эйваз Умеров, Россия, Симферополь, Республика Крым
17:54 04.10.2022 (обновлено: 18:36 04.10.2022)
В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики
В Крыму возбудили уголовное дело после драки советника главы республики и активиста