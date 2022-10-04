https://ria.ru/20221004/krym-1821517643.html

В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики

В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики - РИА Новости, 04.10.2022

В Крыму возбудили дело после драки с участием советника главы республики

Уголовное дело возбуждено после обращения в полицию крымчанина, пожаловавшегося на избиение, сообщает МВД республики Крым во вторник. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:54

2022-10-04T17:54

2022-10-04T18:36

происшествия

эйваз умеров

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симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обращения в полицию крымчанина, пожаловавшегося на избиение, сообщает МВД республики Крым во вторник.Имя пострадавшего и его обидчика в релизе не указано, но, по данным источника РИА Новости в правительстве республики, в полицию пожаловался советник главы Крыма Эрвин Мусаев, с которым подрался глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."По собранным полицейскими материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении МВД.Заявление поступило накануне в отдел полиции №3 "Центральный" по Симферополю: местный житель 1988 года рождения сообщил, что знакомый "нанес ему телесные повреждения". Местонахождение подозреваемого установлено, с ним работают сотрудники полиции, добавляется в релизе.Что стало поводом для ссоры, пока не уточняется.

https://ria.ru/20220916/mural-1817461743.html

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симферополь

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происшествия, эйваз умеров, россия, симферополь, республика крым