https://ria.ru/20221004/krym-1821317950.html

В Крыму пригласили Маска посетить полуостров

В Крыму пригласили Маска посетить полуостров - РИА Новости, 04.10.2022

В Крыму пригласили Маска посетить полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:28

2022-10-04T07:28

2022-10-04T07:28

в мире

юрий гемпель

илон маск

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оон

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине.Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.При этом, по его словам, Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез."План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html

украина

россия

республика крым

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