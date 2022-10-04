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В Крыму пригласили Маска посетить полуостров - РИА Новости, 04.10.2022
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В Крыму пригласили Маска посетить полуостров
В Крыму пригласили Маска посетить полуостров - РИА Новости, 04.10.2022
В Крыму пригласили Маска посетить полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:28
2022-10-04T07:28
в мире
юрий гемпель
илон маск
украина
россия
оон
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине.Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.При этом, по его словам, Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез."План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.
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в мире, юрий гемпель, илон маск, украина, россия, оон, республика крым
В мире, Юрий Гемпель, Илон Маск, Украина, Россия, ООН, Республика Крым
07:28 04.10.2022
 
В Крыму пригласили Маска посетить полуостров

Депутат крымского парламента Гемпель пригласил Маска посетить полуостров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине.
Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
"Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем", - сказал Гемпель.
При этом, по его словам, Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез.
"План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В миреЮрий ГемпельИлон МаскУкраинаРоссияООНРеспублика Крым
 
 
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