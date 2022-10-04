https://ria.ru/20221004/kredity-1821414638.html
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных
Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:03
2022-10-04T14:03
2022-10-04T14:03
общество
ольга баталина
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Ольга Баталина, Россия, Частичная мобилизация в России
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных
Кредитные каникулы для участников СВО предоставляются на период мобилизации и еще 30 дней
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
"Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.
Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.