https://ria.ru/20221004/kredity-1821414638.html

В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных

В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:03

2022-10-04T14:03

2022-10-04T14:03

общество

ольга баталина

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

https://ria.ru/20221004/kredity-1821396198.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии