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В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных
Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:03
2022-10-04T14:03
общество
ольга баталина
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.
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общество, ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Ольга Баталина, Россия, Частичная мобилизация в России
14:03 04.10.2022
 
В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных

Кредитные каникулы для участников СВО предоставляются на период мобилизации и еще 30 дней

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
"Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.
Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:17
Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
 
ОбществоОльга БаталинаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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