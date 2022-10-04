Рейтинг@Mail.ru
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/kosmos-1821505660.html
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе
Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:08
2022-10-04T17:08
мексика
совет федерации рф
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики.Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, отмечается в заключении международного комитета Совфеда."Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико- электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - говорится в заключении.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254963.html
https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html
мексика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, совет федерации рф, глонасс (система навигации), космос - риа наука, россия
Мексика, Совет Федерации РФ, ГЛОНАСС (система навигации), Космос - РИА Наука, Россия
17:08 04.10.2022
 
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе

Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе и установке ГЛОНАСС

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 01:33
Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине
Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, отмечается в заключении международного комитета Совфеда.
"Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико- электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - говорится в заключении.
Луна - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:18Наука
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
 
МексикаСовет Федерации РФГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала