https://ria.ru/20221004/kosmos-1821505660.html
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе
Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:08
2022-10-04T17:08
2022-10-04T17:08
мексика
совет федерации рф
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики.Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, отмечается в заключении международного комитета Совфеда."Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико- электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - говорится в заключении.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254963.html
https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html
мексика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, совет федерации рф, глонасс (система навигации), космос - риа наука, россия
Мексика, Совет Федерации РФ, ГЛОНАСС (система навигации), Космос - РИА Наука, Россия
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе
Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе и установке ГЛОНАСС
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС
на территории Мексики.
Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, отмечается в заключении международного комитета Совфеда.
"Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико- электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - говорится в заключении.