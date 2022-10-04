https://ria.ru/20221004/kosmos-1821505660.html

Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе

Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед ратифицировал соглашение с Мексикой о сотрудничестве в космосе

Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:08

2022-10-04T17:08

2022-10-04T17:08

мексика

совет федерации рф

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании во вторник межправсоглашение с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики.Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, отмечается в заключении международного комитета Совфеда."Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико- электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - говорится в заключении.

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254963.html

https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html

мексика

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мексика, совет федерации рф, глонасс (система навигации), космос - риа наука, россия