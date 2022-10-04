https://ria.ru/20221004/kosmos-1821306187.html

МО рассказало о создании комплексов контроля космического пространства

МО рассказало о создании комплексов контроля космического пространства - РИА Новости, 04.10.2022

МО рассказало о создании комплексов контроля космического пространства

Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства развернут в России к 2025 году, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T00:33

2022-10-04T00:33

2022-10-04T00:33

новое оружие россии

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства развернут в России к 2025 году, сообщает Минобороны РФ."В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сообщили ведомстве по случаю 65-летия Космических войск.В Минобороны напомнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно выполняет задачи контроля космического пространства на Алтае.

https://ria.ru/20221003/bezopasnost-1821055329.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)