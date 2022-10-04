https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821366431.html
В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1442 случая COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:25
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1442 случая COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1442, госпитализированы 236 человек, выздоровели 4040 человек, 28 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1528 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 202 944 случая коронавируса, выздоровели 3 001 750 человек, умерли 46 134 человека.
https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821365142.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1442 новых случая COVID-19, умерли 28 человек