https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821366431.html

В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 236 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1442 случая COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:25

распространение коронавируса

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1442 случая COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1442, госпитализированы 236 человек, выздоровели 4040 человек, 28 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1528 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 202 944 случая коронавируса, выздоровели 3 001 750 человек, умерли 46 134 человека.

https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821365142.html

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