https://ria.ru/20221004/koreya-1821324722.html
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 04.10.2022
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:59
2022-10-04T08:59
2022-10-04T10:11
южная корея
сша
японское море
оон
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в Японском море, сообщило информационное агентство Рёнхап.По его данным, эти ежегодные учения, проводимые с 2016 года, продлятся до 12 октября. Их цель - усиление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове под так называемым "Командованием ООН" во главе с США.Это командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать "Командование ООН" в Корее, но не была услышана.Во время учений в Японском море Южная Корея задействует восемь кораблей, в том числе 3000-тонный миноносец и 700-тонный минный тральщик, морской разведывательный самолет P-3 и вертолеты UH-60. Со стороны США на учения направлены два минных тральщика и вертолеты для поиска подводных мин.Нынешние учения проходят на фоне серии ракетных испытаний в КНДР.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821322098.html
южная корея
сша
японское море
кндр (северная корея)
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южная корея, сша, японское море, оон, кндр (северная корея), в мире
Южная Корея, США, Японское море, ООН, КНДР (Северная Корея), В мире
08:59 04.10.2022 (обновлено: 10:11 04.10.2022)
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
Рёнхап: ВМС десяти стран, включая США, начали учения у берегов Южной Кореи