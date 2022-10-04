https://ria.ru/20221004/koreya-1821324722.html

Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи

Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 04.10.2022

Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи

Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:59

2022-10-04T08:59

2022-10-04T10:11

южная корея

сша

японское море

оон

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в Японском море, сообщило информационное агентство Рёнхап.По его данным, эти ежегодные учения, проводимые с 2016 года, продлятся до 12 октября. Их цель - усиление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове под так называемым "Командованием ООН" во главе с США.Это командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать "Командование ООН" в Корее, но не была услышана.Во время учений в Японском море Южная Корея задействует восемь кораблей, в том числе 3000-тонный миноносец и 700-тонный минный тральщик, морской разведывательный самолет P-3 и вертолеты UH-60. Со стороны США на учения направлены два минных тральщика и вертолеты для поиска подводных мин.Нынешние учения проходят на фоне серии ракетных испытаний в КНДР.

https://ria.ru/20221004/koreya-1821322098.html

южная корея

сша

японское море

кндр (северная корея)

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южная корея, сша, японское море, оон, кндр (северная корея), в мире