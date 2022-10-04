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Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 04.10.2022
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Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 04.10.2022
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:59
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южная корея
сша
японское море
оон
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в Японском море, сообщило информационное агентство Рёнхап.По его данным, эти ежегодные учения, проводимые с 2016 года, продлятся до 12 октября. Их цель - усиление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове под так называемым "Командованием ООН" во главе с США.Это командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать "Командование ООН" в Корее, но не была услышана.Во время учений в Японском море Южная Корея задействует восемь кораблей, в том числе 3000-тонный миноносец и 700-тонный минный тральщик, морской разведывательный самолет P-3 и вертолеты UH-60. Со стороны США на учения направлены два минных тральщика и вертолеты для поиска подводных мин.Нынешние учения проходят на фоне серии ракетных испытаний в КНДР.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821322098.html
южная корея
сша
японское море
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южная корея, сша, японское море, оон, кндр (северная корея), в мире
Южная Корея, США, Японское море, ООН, КНДР (Северная Корея), В мире
08:59 04.10.2022 (обновлено: 10:11 04.10.2022)
 
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи

Рёнхап: ВМС десяти стран, включая США, начали учения у берегов Южной Кореи

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкАмериканский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военно-морские силы десяти стран, включая США и Великобританию, начали во вторник многосторонние противоминные учения в Южной Корее у побережья города Пхохан в Японском море, сообщило информационное агентство Рёнхап.
По его данным, эти ежегодные учения, проводимые с 2016 года, продлятся до 12 октября. Их цель - усиление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове под так называемым "Командованием ООН" во главе с США.
Это командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать "Командование ООН" в Корее, но не была услышана.
Во время учений в Японском море Южная Корея задействует восемь кораблей, в том числе 3000-тонный миноносец и 700-тонный минный тральщик, морской разведывательный самолет P-3 и вертолеты UH-60. Со стороны США на учения направлены два минных тральщика и вертолеты для поиска подводных мин.
Нынешние учения проходят на фоне серии ракетных испытаний в КНДР.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:20
Глава МИД Южной Кореи и Блинкен осудили пуск в КНДР баллистической ракеты
 
Южная КореяСШАЯпонское мореООНКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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