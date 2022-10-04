https://ria.ru/20221004/kndr-1821341054.html

Эксперт назвал новый пуск КНДР способом напомнить о готовности к отпору

Эксперт назвал новый пуск КНДР способом напомнить о готовности к отпору - РИА Новости, 04.10.2022

Эксперт назвал новый пуск КНДР способом напомнить о готовности к отпору

Ничего необычного в запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря нет, таким способом Северная Корея напоминает о своем присутствии на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:12

2022-10-04T10:12

2022-10-04T10:17

федор лукьянов

япония

японское море

тихий океан

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ничего необычного в запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря нет, таким способом Северная Корея напоминает о своем присутствии на международной арене и готовности к отпору, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По данным японского правительства, запущенная утром Северной Кореей ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Дальность полета составила около 4,6 тысячи километров, что, по оценке японских военных, является рекордом за историю испытаний."Это, в общем-то, практически рутина. Да, не было давно таких дальних пусков, поэтому некоторое оживление, но в целом они регулярно "пуляют" - у Северной Кореи такой способ демонстрировать свое присутствие на международной арене и готовность к немедленному отпору, если кто-то решит что-то сделать", - сказал Лукьянов.Он добавил, что особого повода здесь нет, нападать на кого-то или захватывать что-то КНДР не собирается, но постоянно живет в ощущении, что кто-то нападет на нее - в связи с этим и демонстрирует боеспособность.При этом, отметил эксперт, каких-либо серьезных последствий и ответной реакции со стороны Японии, кроме возмущений и выражения протеста, ожидать не стоит."С Северной Кореей никто ничего такого сделать не может, чтобы ее удержать от этого, потому что она практически в изоляции, имеет автаркическую экономику и так далее. Поэтому периодически начинаются попытки, и в Японии тоже об этом говорили, что надо попробовать улучшить отношения, но пока сколько-то долгосрочно этого сделать не удавалось", - добавил Лукьянов.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821310675.html

https://ria.ru/20221004/koreya-1821322098.html

япония

японское море

тихий океан

кндр (северная корея)

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федор лукьянов, япония, японское море, тихий океан, кндр (северная корея), в мире