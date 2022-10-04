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В ЕС прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией - РИА Новости, 04.10.2022
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В ЕС прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией
В ЕС прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией - РИА Новости, 04.10.2022
В ЕС прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией и расценили его как угрозу региональной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:59
2022-10-04T09:59
в мире
хирокадзу мацуно
шарль мишель
япония
тихий океан
пекин
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией и расценили его как угрозу региональной безопасности.По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника осуществила ракетный пуск. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны на удалении в 3,2 тысячи километров от архипелага. Японские эксперты полагают, что выпущенная КНДР баллистическая ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние."Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией. Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей", - написал Мишель в Twitter.Глава министерства обороны страны Ясукадзу Хамада заявил, что военные на основании показателей полета выпущенной КНДР ракеты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета средней или выше дальности, и добавил, что характеристики выпущенный ракеты схожи с той, что была выпущена в 2017 году. Тогда КНДР провела испытание баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12".В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также был созван совет национальной безопасности. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам в Пекине "решительный протест" КНДР в связи с ракетным пуском.Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало. Как отметил, в свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, силы самообороны Японии отслеживали полет северокорейской ракеты от момента ее пуска до падения и не стали предпринимать меры по ее уничтожению, так как угрозы возможного ущерба не было.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
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в мире, хирокадзу мацуно, шарль мишель, япония, тихий океан, пекин, евросовет, евросоюз
В мире, Хирокадзу Мацуно, Шарль Мишель, Япония, Тихий океан, Пекин, Евросовет, Евросоюз
09:59 04.10.2022
 
В ЕС прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией

В ЕС считают пуск баллистической ракеты КНДР над Японией угрозой безопасности в регионе

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией и расценили его как угрозу региональной безопасности.
По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника осуществила ракетный пуск. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны на удалении в 3,2 тысячи километров от архипелага. Японские эксперты полагают, что выпущенная КНДР баллистическая ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 04:01
В правительстве Японии рассказали, сколько пролетела ракета КНДР
"Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией. Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей", - написал Мишель в Twitter.
Глава министерства обороны страны Ясукадзу Хамада заявил, что военные на основании показателей полета выпущенной КНДР ракеты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета средней или выше дальности, и добавил, что характеристики выпущенный ракеты схожи с той, что была выпущена в 2017 году. Тогда КНДР провела испытание баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12".
В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также был созван совет национальной безопасности. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам в Пекине "решительный протест" КНДР в связи с ракетным пуском.
Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало. Как отметил, в свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, силы самообороны Японии отслеживали полет северокорейской ракеты от момента ее пуска до падения и не стали предпринимать меры по ее уничтожению, так как угрозы возможного ущерба не было.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 02:37
Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии
 
В миреХирокадзу МацуноШарль МишельЯпонияТихий океанПекинЕвросоветЕвросоюз
 
 
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