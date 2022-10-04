https://ria.ru/20221004/kndr-1821315580.html

КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты

КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты - РИА Новости, 04.10.2022

КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты

КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T05:25

2022-10-04T05:25

2022-10-04T06:47

в мире

японское море

япония

тихий океан

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения."Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомствеВ министерстве отметили, что горячие линии во вторник работают.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Дальность полета, по оценке японских военных, составляет около 4,6 тысячи километров, а максимальная высота полета — одна тысяча километров. Южнокорейские военные заявили, что максимальная скорость баллистической ракеты достигала 17 махов.Северная Корея провела несколько пусков на прошлой неделе. Все снаряды, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html

https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html

японское море

япония

тихий океан

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в мире, японское море, япония, тихий океан