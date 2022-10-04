https://ria.ru/20221004/kndr-1821315580.html
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты - РИА Новости, 04.10.2022
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты
КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:25
2022-10-04T05:25
2022-10-04T06:47
в мире
японское море
япония
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119750/91/1197509169_0:101:3960:2329_1920x0_80_0_0_27a01d724c8a0f0a7420f7a7ea257509.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения."Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомствеВ министерстве отметили, что горячие линии во вторник работают.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Дальность полета, по оценке японских военных, составляет около 4,6 тысячи километров, а максимальная высота полета — одна тысяча километров. Южнокорейские военные заявили, что максимальная скорость баллистической ракеты достигала 17 махов.Северная Корея провела несколько пусков на прошлой неделе. Все снаряды, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html
https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html
японское море
япония
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119750/91/1197509169_361:0:3601:2430_1920x0_80_0_0_f0bca0f7bcc9d9651b0c24f3ce372673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, япония, тихий океан
В мире, Японское море, Япония, Тихий океан
05:25 04.10.2022 (обновлено: 06:47 04.10.2022)
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты
Ренхап: КНДР не отвечает по межкорейской линии связи после пуска баллистической ракеты