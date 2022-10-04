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КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты - РИА Новости, 04.10.2022
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КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты - РИА Новости, 04.10.2022
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты
КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:25
2022-10-04T06:47
в мире
японское море
япония
тихий океан
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения."Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомствеВ министерстве отметили, что горячие линии во вторник работают.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Дальность полета, по оценке японских военных, составляет около 4,6 тысячи километров, а максимальная высота полета — одна тысяча километров. Южнокорейские военные заявили, что максимальная скорость баллистической ракеты достигала 17 махов.Северная Корея провела несколько пусков на прошлой неделе. Все снаряды, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html
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в мире, японское море, япония, тихий океан
В мире, Японское море, Япония, Тихий океан
05:25 04.10.2022 (обновлено: 06:47 04.10.2022)
 
КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи после пуска ракеты

Ренхап: КНДР не отвечает по межкорейской линии связи после пуска баллистической ракеты

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.
"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомстве
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
03:46
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
В министерстве отметили, что горячие линии во вторник работают.
Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Дальность полета, по оценке японских военных, составляет около 4,6 тысячи километров, а максимальная высота полета — одна тысяча километров. Южнокорейские военные заявили, что максимальная скорость баллистической ракеты достигала 17 махов.
Северная Корея провела несколько пусков на прошлой неделе. Все снаряды, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
02:40
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
 
В миреЯпонское мореЯпонияТихий океан
 
 
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