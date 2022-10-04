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СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов
СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов
Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:12
2022-10-04T04:12
в мире
япония
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров.В кабмине Японии однако заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров
https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html
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япония
южная корея
японское море
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в мире, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Южная Корея, Японское море, КНДР (Северная Корея)
04:12 04.10.2022
 
СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов

Ренхап: Максимальная скорость запущенной КНДР баллистической ракеты достигала 17 Махов

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
03:46
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
В кабмине Японии однако заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.
Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.
Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
02:40
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
 
В миреЯпонияЮжная КореяЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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