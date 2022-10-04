https://ria.ru/20221004/kndr-1821313610.html

СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов

СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 Махов

Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:12

2022-10-04T04:12

2022-10-04T04:12

в мире

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров.В кабмине Японии однако заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров

https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html

https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)