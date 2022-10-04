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В кабмине Японии рассказали сколько пролетела ракета КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
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В кабмине Японии рассказали сколько пролетела ракета КНДР
В кабмине Японии рассказали сколько пролетела ракета КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
В кабмине Японии рассказали сколько пролетела ракета КНДР
Выпущенная КНДР ракета преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полета в 1 тысячу километров, заявил генсек правительства Японии РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:01
2022-10-04T06:24
в мире
хирокадзу мацуно
япония
тихий океан
аомори (префектура)
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Выпущенная КНДР ракета преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полета в 1 тысячу километров, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Северная Корея произвела пуск одной баллистической ракеты, которая пролетела над территорией нашей страны в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Предполагается, что она пролетела расстояние около 4,6 тысячи километров, достигнув максимальной высоты полета в 1 тысячу километров", - сказал Мацуно на пресс-конференции.По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника осуществила ракетный пуск. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров.В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также был созван Совет национальной безопасности.Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, высота от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
япония
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в мире, хирокадзу мацуно, япония, тихий океан, аомори (префектура), кндр (северная корея)
В мире, Хирокадзу Мацуно, Япония, Тихий океан, Аомори (префектура), КНДР (Северная Корея)
04:01 04.10.2022 (обновлено: 06:24 04.10.2022)
 
В кабмине Японии рассказали сколько пролетела ракета КНДР

Генсек правительства Японии Мацуно: ракета КНДР пролетела около 4,6 тысячи километров

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Выпущенная КНДР ракета преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полета в 1 тысячу километров, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Северная Корея произвела пуск одной баллистической ракеты, которая пролетела над территорией нашей страны в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. Предполагается, что она пролетела расстояние около 4,6 тысячи километров, достигнув максимальной высоты полета в 1 тысячу километров", - сказал Мацуно на пресс-конференции.
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По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника осуществила ракетный пуск. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров.
В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также был созван Совет национальной безопасности.
Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, высота от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
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В миреХирокадзу МацуноЯпонияТихий океанАомори (префектура)КНДР (Северная Корея)
 
 
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