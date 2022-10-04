https://ria.ru/20221004/kndr-1821310353.html

В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России

В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России - РИА Новости, 04.10.2022

В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России

В министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T02:21

2022-10-04T02:21

2022-10-04T02:46

россия

кндр (северная корея)

референдумы на освобожденных территориях

оон

общество

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами... Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", - говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821308576.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), референдумы на освобожденных территориях, оон, общество, в мире