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В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России - РИА Новости, 04.10.2022
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В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России
В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России - РИА Новости, 04.10.2022
В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России
В министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:21
2022-10-04T02:46
россия
кндр (северная корея)
референдумы на освобожденных территориях
оон
общество
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами... Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", - говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.
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россия, кндр (северная корея), референдумы на освобожденных территориях, оон, общество, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Референдумы на освобожденных территориях, ООН, Общество, В мире
02:21 04.10.2022 (обновлено: 02:46 04.10.2022)
 
В МИД КНДР заявили об уважении волеизъявления жителей новых регионов России

ЦТАК: в МИД КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами... Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", - говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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