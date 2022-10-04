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Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией - РИА Новости, 04.10.2022
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Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией
Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией - РИА Новости, 04.10.2022
Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией
Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:08
2022-10-04T02:19
в мире
япония
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти.Правительство страны считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.Власти также предупредили граждан о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях. Объявлена тревога.Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря.
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япония
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в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, КНДР (Северная Корея)
02:08 04.10.2022 (обновлено: 02:19 04.10.2022)
 
Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией

NHK: баллистическая ракета КНДР, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти.
Правительство страны считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.
Власти также предупредили граждан о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях. Объявлена тревога.
Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря.
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В миреЯпонияЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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