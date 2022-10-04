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Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией

Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией - РИА Новости, 04.10.2022

Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией

Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T02:08

2022-10-04T02:08

2022-10-04T02:19

в мире

япония

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти.Правительство страны считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.Власти также предупредили граждан о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях. Объявлена тревога.Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20220926/kndr-1819416635.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)