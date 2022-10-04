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СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты
СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты
КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:34
2022-10-04T02:34
в мире
кндр (северная корея)
японское море
пхеньян
южная корея
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Позднее южнокорейские военные уточнили, что это был снаряд средней дальности. Запуск произошел из провинции Чагандо.В субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за прошлую неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. 25 сентября Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
https://ria.ru/20220926/kndr-1819416635.html
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японское море
пхеньян
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), японское море, пхеньян, южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Пхеньян, Южная Корея
01:34 04.10.2022 (обновлено: 02:34 04.10.2022)
 
СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты

Ренхап: КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении агентства.
Позднее южнокорейские военные уточнили, что это был снаряд средней дальности. Запуск произошел из провинции Чагандо.
В субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за прошлую неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.
Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. 25 сентября Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии
 
В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореПхеньянЮжная Корея
 
 
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