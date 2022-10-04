01:34 04.10.2022 (обновлено: 02:34 04.10.2022)
СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты
Ренхап: КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении агентства.
Позднее южнокорейские военные уточнили, что это был снаряд средней дальности. Запуск произошел из провинции Чагандо.
В субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за прошлую неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.
Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. 25 сентября Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
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