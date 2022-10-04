https://ria.ru/20221004/kndr-1821308576.html

СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты

СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты

КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:34

2022-10-04T01:34

2022-10-04T02:34

в мире

кндр (северная корея)

японское море

пхеньян

южная корея

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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Позднее южнокорейские военные уточнили, что это был снаряд средней дальности. Запуск произошел из провинции Чагандо.В субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за прошлую неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. 25 сентября Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.

https://ria.ru/20220926/kndr-1819416635.html

кндр (северная корея)

японское море

пхеньян

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), японское море, пхеньян, южная корея