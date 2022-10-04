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В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР - РИА Новости, 04.10.2022
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР
Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:26
2022-10-04T19:26
2022-10-04T19:36
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая.По его мнению, нет признаков того, что спецоперация РФ на Украине ослабила или ослабит "дружбу без границ" между Москвой и Пекином."На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии... Чего я не вижу, так это какого-либо значительного сдвига в этой стратегической расстановке сил на практическом уровне и... на политическом уровне тоже", - приводит издание слова Аппатурая.Он указывает на то, что Пекин также поддерживает позицию Москвы относительно альянса.
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в мире, джеймс аппатурай, москва, пекин, россия, нато
В мире, Джеймс Аппатурай, Москва, Пекин, Россия, НАТО
19:26 04.10.2022 (обновлено: 19:36 04.10.2022)
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР
Заместитель помощника генсека НАТО Аппатурая: спецоперация не ослабит дружбу России и КНР