https://ria.ru/20221004/kitay-1821540843.html

В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР

В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР - РИА Новости, 04.10.2022

В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР

Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:26

2022-10-04T19:26

2022-10-04T19:36

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая.По его мнению, нет признаков того, что спецоперация РФ на Украине ослабила или ослабит "дружбу без границ" между Москвой и Пекином."На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии... Чего я не вижу, так это какого-либо значительного сдвига в этой стратегической расстановке сил на практическом уровне и... на политическом уровне тоже", - приводит издание слова Аппатурая.Он указывает на то, что Пекин также поддерживает позицию Москвы относительно альянса.

https://ria.ru/20220924/kitay-1819215857.html

https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html

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в мире, джеймс аппатурай, москва, пекин, россия, нато