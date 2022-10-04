Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/kitay-1821540843.html
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР - РИА Новости, 04.10.2022
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР
Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:26
2022-10-04T19:36
в мире
джеймс аппатурай
москва
пекин
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая.По его мнению, нет признаков того, что спецоперация РФ на Украине ослабила или ослабит "дружбу без границ" между Москвой и Пекином."На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии... Чего я не вижу, так это какого-либо значительного сдвига в этой стратегической расстановке сил на практическом уровне и... на политическом уровне тоже", - приводит издание слова Аппатурая.Он указывает на то, что Пекин также поддерживает позицию Москвы относительно альянса.
https://ria.ru/20220924/kitay-1819215857.html
https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html
москва
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джеймс аппатурай, москва, пекин, россия, нато
В мире, Джеймс Аппатурай, Москва, Пекин, Россия, НАТО
19:26 04.10.2022 (обновлено: 19:36 04.10.2022)
 
В НАТО заявили, что спецоперация на Украине не ослабит дружбу России и КНР

Заместитель помощника генсека НАТО Аппатурая: спецоперация не ослабит дружбу России и КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином, они укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая.
По его мнению, нет признаков того, что спецоперация РФ на Украине ослабила или ослабит "дружбу без границ" между Москвой и Пекином.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 19:40
Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД
"На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии... Чего я не вижу, так это какого-либо значительного сдвига в этой стратегической расстановке сил на практическом уровне и... на политическом уровне тоже", - приводит издание слова Аппатурая.
Он указывает на то, что Пекин также поддерживает позицию Москвы относительно альянса.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 15:11
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
 
В миреДжеймс АппатурайМоскваПекинРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала