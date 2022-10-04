https://ria.ru/20221004/kitay-1821329575.html
Китай испытал новый двигатель для сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9"
Китай испытал новый двигатель для сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9" - РИА Новости, 04.10.2022
Китай испытал новый двигатель для сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9"
Китай на шаг приблизился к реализации своих амбиций по осуществлению пилотируемой миссии на Луну после того, как ученые страны успешно испытали новый... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:15
2022-10-04T09:15
2022-10-04T09:15
наука
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Китай на шаг приблизился к реализации своих амбиций по осуществлению пилотируемой миссии на Луну после того, как ученые страны успешно испытали новый водородно-кислородный двигатель для сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", пишет во вторник издание South China Morning Post.Специалисты в минувшую пятницу успешно завершили три наземных испытания ракетного двигателя YF-79, который представляет собой 25-тонный водородно-кислородный двигатель с расширительным циклом. Он разрабатывается для сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", предназначенной для реализации пилотируемой миссии на Луну и миссий по исследованию Марса.Разработчики стремятся сделать YF-79 самым мощным ракетным двигателем своего типа, способным к многократному воспламенению.Макет сверхтяжелой трехступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-9" был представлен на международном авиасалоне в китайском Чжухае в прошлом году. Национальное космическое управление Китая сообщало о планах запустить "Чанчжэн-9" в 2028 году, она сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Ее длина превысит 90 метров, а диаметр основного блока достигнет 10 метров.Для первой ступени ракеты планируется использовать четыре кислородно-керосиновых двигателя YF-130, для второй — два водородно-кислородных двигателя YF-90, для третьей — четыре двигателя YF-79. YF-130 можно также использовать в качестве ускорителей.На данный момент самой мощной китайской ракетой-носителем остается "Чанчжэн-5", которая является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле 2020 года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1"), с прошлого года ракеты-носители "Чанчжэн-5" используются для вывода на орбиту модулей китайской космической станции "Тяньгун".
https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, китай, луна, марс, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Луна, Марс, В мире
Китай испытал новый двигатель для сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9"
South China Morning Post: Китай испытал новый двигатель для ракеты "Чанчжэн-9"
ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости.
Китай на шаг приблизился к реализации своих амбиций по осуществлению пилотируемой миссии на Луну после того, как ученые страны успешно испытали новый водородно-кислородный двигатель для сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", пишет во вторник издание South China Morning Post
.
Специалисты в минувшую пятницу успешно завершили три наземных испытания ракетного двигателя YF-79, который представляет собой 25-тонный водородно-кислородный двигатель с расширительным циклом. Он разрабатывается для сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", предназначенной для реализации пилотируемой миссии на Луну и миссий по исследованию Марса
.
Разработчики стремятся сделать YF-79 самым мощным ракетным двигателем своего типа, способным к многократному воспламенению.
Макет сверхтяжелой трехступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-9" был представлен на международном авиасалоне в китайском Чжухае в прошлом году. Национальное космическое управление Китая сообщало о планах запустить "Чанчжэн-9" в 2028 году, она сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Ее длина превысит 90 метров, а диаметр основного блока достигнет 10 метров.
Для первой ступени ракеты планируется использовать четыре кислородно-керосиновых двигателя YF-130, для второй — два водородно-кислородных двигателя YF-90, для третьей — четыре двигателя YF-79. YF-130 можно также использовать в качестве ускорителей.
На данный момент самой мощной китайской ракетой-носителем остается "Чанчжэн-5", которая является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле 2020 года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1"), с прошлого года ракеты-носители "Чанчжэн-5" используются для вывода на орбиту модулей китайской космической станции "Тяньгун".