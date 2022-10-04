https://ria.ru/20221004/kipr-1821362035.html

В АТОР рассказали о сложностях получения визы на Кипр

В АТОР рассказали о сложностях получения визы на Кипр - РИА Новости, 04.10.2022

В АТОР рассказали о сложностях получения визы на Кипр

Список документов для получения кипрской национальной визы в России расширился, а сроки выдачи увеличились, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:15

2022-10-04T18:15

2022-10-04T20:07

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Список документов для получения кипрской национальной визы в России расширился, а сроки выдачи увеличились, сообщает АТОР.С октября российским заявителям для получения кипрской национальной визы требуется подтверждение финансового положения. Это может быть справка с работы (с информацией о зарплате, сроке трудоустройства и должности) или другой документ о наличии финансовых средств. Например, выписка с банковского счета/дебетовой карты с движением средств за три последних месяца или подтверждение спонсорства.Обязательно нужны копия ваучера на проживание, предоставленного отелем на Кипре (с указанием всех имен заявителей, адреса проживания, контактных телефонов и сроков проживания). Также можно показать оригинал договора на приобретение недвижимости на Кипре с копией или оригинал свидетельства о собственности, также с копией.Как говорится в разъяснениях Посольства Республики Кипр в Москве, у российских заявителей должны быть авиабилеты на Кипр и обратно (причем подтвержден весь маршрут: Россия – третья страна – Кипр, Кипр – третья страна – Россия). Проездные документы не предоставляют только те путешественники, которые являются собственниками недвижимости на острове, а также заявители, имеющие приглашение от близкого родственника, проживающего там.Но, если россиянин едет на Кипр в гости, потребуется предоставить соответствующее приглашение с заверенной подписью принимающего, а также копию его паспорта или удостоверения личности (ID card). Если пригласивший не гражданин Кипра, ему нужно предоставить доказательство, что он живет там на законных основаниях. Изменились и сроки оформления национальных кипрских виз. Теперь срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней (был 1 день).Национальная кипрская виза оформляется гражданам РФ бесплатно. В Генеральном консульстве Кипра в Санкт-Петербурге напомнили, что с 1 июля 2022 года документы подаются только в порядке живой очереди. Из-за приостановки прямых рейсов между Россией и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы. Но средиземноморское государство не закрывало границ для туристов.

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

https://ria.ru/20220831/vizy-1813549339.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, визы