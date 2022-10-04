22:50 04.10.2022 (обновлено: 08:03 05.10.2022)
Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД
МИД: США приближает военное столкновение России и НАТО, поставляя оружие Киеву
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 4 окт – РИА Новости. Киевский режим с подачи США заговорил уже не только о планах нанести поражение России на поле боя, но и о необходимости добиться ее расчленения и уничтожения, заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, "что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО".
"Лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы. США и их натовские союзники всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима, который уже не скрывает планов "отвоевать" территории, утраченные в результате собственной деструктивной политики, а также применить запрошенные у США ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубь России", - сказал Воронцов.
"С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране "поражение" на поле боя", но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения", - подчеркнул он.
По его словам, именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о "скорой победе". "Именно на совести США и их союзников – разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами", - заключил он.