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Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД - РИА Новости, 05.10.2022
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Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД
Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД - РИА Новости, 05.10.2022
Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД
Киевский режим с подачи США заговорил уже не только о планах нанести поражение России на поле боя, но и о необходимости добиться ее расчленения и уничтожения,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-04T22:50
2022-10-05T08:03
в мире
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россия
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нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Киевский режим с подачи США заговорил уже не только о планах нанести поражение России на поле боя, но и о необходимости добиться ее расчленения и уничтожения, заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, "что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО"."Лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы. США и их натовские союзники всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима, который уже не скрывает планов "отвоевать" территории, утраченные в результате собственной деструктивной политики, а также применить запрошенные у США ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубь России", - сказал Воронцов."С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране "поражение" на поле боя", но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения", - подчеркнул он.По его словам, именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о "скорой победе". "Именно на совести США и их союзников – разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами", - заключил он.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821574774.html
https://ria.ru/20221004/senegal-1821560165.html
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в мире, сша, киев, россия, оон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Киев, Россия, ООН, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
22:50 04.10.2022 (обновлено: 08:03 05.10.2022)
 
Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД

МИД: США приближает военное столкновение России и НАТО, поставляя оружие Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Киевский режим с подачи США заговорил уже не только о планах нанести поражение России на поле боя, но и о необходимости добиться ее расчленения и уничтожения, заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, "что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО".
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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США заявили, что пристально следят за использованием своего оружия Украиной
"Лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы. США и их натовские союзники всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима, который уже не скрывает планов "отвоевать" территории, утраченные в результате собственной деструктивной политики, а также применить запрошенные у США ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубь России", - сказал Воронцов.
"С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране "поражение" на поле боя", но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения", - подчеркнул он.
По его словам, именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о "скорой победе". "Именно на совести США и их союзников – разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами", - заключил он.
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В Сенегале главе МИД Украины рассказали про войну Запада с Россией
 
В миреСШАКиевРоссияООННАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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