Рейтинг@Mail.ru
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2022
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области
Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:29
2022-10-04T14:29
религия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
украина
петр порошенко
киевская область
киев
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152548/89/1525488907_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_5f8fa767f179f36793d9c443e2b4972d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви сторонниками раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте УПЦ."Сторонники ПЦУ устроили провокацию в селе Петропавловское Киевской области. Захватить храм в честь Петра и Павла Украинской православной церкви помешали прихожане и полиция", - говорится в сообщении.Отмечается, что штурм храма был сорван благодаря дружной общине УПЦ и адекватным действиям полиции.Как сообщается на сайте, 2 октября сторонники ПЦУ рано утром установили возле церкви навес и начали проводить литургию, которая длилась около получаса, после чего они отправились в церковь. Православные верующие встали на защиту своей святыни. Прекратила провокацию ПЦУ полиция, которая прибыла на место и не дала захватить храм."Ранее рейдеры ПЦУ провели собрание территориальной общины и осуществили незаконную перерегистрацию прихода. Кроме того, как сообщал настоятель храма отец Василий Бринзей, в июне ему и его семье угрожали, от священника требовали "по-хорошему" перейти в ПЦУ", - сообщается на сайте Украинской православной церкви.Структура под названием "Православная церковь Украины" образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
https://ria.ru/20220728/tserkov-1805475796.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/upts-1791318424.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152548/89/1525488907_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6cc9918b06337c128486c7e09b5d99f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), украина, петр порошенко, киевская область, киев, константинопольский патриархат, религия
Религия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украина, Петр Порошенко, Киевская область, Киев, Константинопольский патриархат, Религия
14:29 04.10.2022
 
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области

Прихожане храма в честь Петра и Павла УПЦ в Киевской области помешали его захвату

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви сторонниками раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте УПЦ.
"Сторонники ПЦУ устроили провокацию в селе Петропавловское Киевской области. Захватить храм в честь Петра и Павла Украинской православной церкви помешали прихожане и полиция", - говорится в сообщении.
Собор Украинской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 04:39Религия
В РПЦ заявили, что украинские политики пытаются расправиться c УПЦ
Отмечается, что штурм храма был сорван благодаря дружной общине УПЦ и адекватным действиям полиции.
Как сообщается на сайте, 2 октября сторонники ПЦУ рано утром установили возле церкви навес и начали проводить литургию, которая длилась около получаса, после чего они отправились в церковь. Православные верующие встали на защиту своей святыни. Прекратила провокацию ПЦУ полиция, которая прибыла на место и не дала захватить храм.
"Ранее рейдеры ПЦУ провели собрание территориальной общины и осуществили незаконную перерегистрацию прихода. Кроме того, как сообщал настоятель храма отец Василий Бринзей, в июне ему и его семье угрожали, от священника требовали "по-хорошему" перейти в ПЦУ", - сообщается на сайте Украинской православной церкви.
Структура под названием "Православная церковь Украины" образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
Украинские флаги верующих на Софийской площади - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 20:46В мире
Во Львовской области запретили деятельность УПЦ
 
РелигияУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)УкраинаПетр ПорошенкоКиевская областьКиевКонстантинопольский патриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала