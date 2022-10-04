Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области
Прихожане храма в честь Петра и Павла УПЦ в Киевской области помешали его захвату
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви сторонниками раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте УПЦ.
"Сторонники ПЦУ устроили провокацию в селе Петропавловское Киевской области. Захватить храм в честь Петра и Павла Украинской православной церкви помешали прихожане и полиция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штурм храма был сорван благодаря дружной общине УПЦ и адекватным действиям полиции.
Как сообщается на сайте, 2 октября сторонники ПЦУ рано утром установили возле церкви навес и начали проводить литургию, которая длилась около получаса, после чего они отправились в церковь. Православные верующие встали на защиту своей святыни. Прекратила провокацию ПЦУ полиция, которая прибыла на место и не дала захватить храм.
"Ранее рейдеры ПЦУ провели собрание территориальной общины и осуществили незаконную перерегистрацию прихода. Кроме того, как сообщал настоятель храма отец Василий Бринзей, в июне ему и его семье угрожали, от священника требовали "по-хорошему" перейти в ПЦУ", - сообщается на сайте Украинской православной церкви.
Структура под названием "Православная церковь Украины" образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.