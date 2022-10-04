https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html

Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области

Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области - РИА Новости, 04.10.2022

Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области

Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:29

2022-10-04T14:29

2022-10-04T14:29

религия

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

украина

петр порошенко

киевская область

киев

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прихожане храма в честь Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области и местная полиция помешали захвату церкви сторонниками раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте УПЦ."Сторонники ПЦУ устроили провокацию в селе Петропавловское Киевской области. Захватить храм в честь Петра и Павла Украинской православной церкви помешали прихожане и полиция", - говорится в сообщении.Отмечается, что штурм храма был сорван благодаря дружной общине УПЦ и адекватным действиям полиции.Как сообщается на сайте, 2 октября сторонники ПЦУ рано утром установили возле церкви навес и начали проводить литургию, которая длилась около получаса, после чего они отправились в церковь. Православные верующие встали на защиту своей святыни. Прекратила провокацию ПЦУ полиция, которая прибыла на место и не дала захватить храм."Ранее рейдеры ПЦУ провели собрание территориальной общины и осуществили незаконную перерегистрацию прихода. Кроме того, как сообщал настоятель храма отец Василий Бринзей, в июне ему и его семье угрожали, от священника требовали "по-хорошему" перейти в ПЦУ", - сообщается на сайте Украинской православной церкви.Структура под названием "Православная церковь Украины" образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.

https://ria.ru/20220728/tserkov-1805475796.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/upts-1791318424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), украина, петр порошенко, киевская область, киев, константинопольский патриархат, религия