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Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/khersonskaya-1821358794.html
Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области
Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области
Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:07
2022-10-04T12:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.О попытке ВСУ прорвать оборону в районе Дудчан Стремоусов сообщал и накануне. По его словам, российские ВКС отбили все атаки. Как пояснял глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска планировали черед Дудчаны пойти на Каховскую ГЭС. При отражении атаки российская авиация разбила "практически два батальона" украинских сил.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры об их принятии в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
11:07 04.10.2022 (обновлено: 12:18 04.10.2022)
 
Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области

Стремоусов: ВСУ попали в огневой мешок в районе Дудчан на севере Херсонской области

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
О попытке ВСУ прорвать оборону в районе Дудчан Стремоусов сообщал и накануне. По его словам, российские ВКС отбили все атаки.
Как пояснял глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска планировали черед Дудчаны пойти на Каховскую ГЭС. При отражении атаки российская авиация разбила "практически два батальона" украинских сил.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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