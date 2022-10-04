11:07 04.10.2022 (обновлено: 12:18 04.10.2022)
Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области
Стремоусов: ВСУ попали в огневой мешок в районе Дудчан на севере Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
О попытке ВСУ прорвать оборону в районе Дудчан Стремоусов сообщал и накануне. По его словам, российские ВКС отбили все атаки.
Как пояснял глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска планировали черед Дудчаны пойти на Каховскую ГЭС. При отражении атаки российская авиация разбила "практически два батальона" украинских сил.
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