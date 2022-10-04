https://ria.ru/20221004/khersonskaya-1821358794.html

Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области

Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области

Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:07

2022-10-04T11:07

2022-10-04T12:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.О попытке ВСУ прорвать оборону в районе Дудчан Стремоусов сообщал и накануне. По его словам, российские ВКС отбили все атаки. Как пояснял глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска планировали черед Дудчаны пойти на Каховскую ГЭС. При отражении атаки российская авиация разбила "практически два батальона" украинских сил.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры об их принятии в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность