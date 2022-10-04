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В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением - РИА Новости, 04.10.2022
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением
Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому нахождение в ней украинских войск – это временное явление, заявил заместитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:03
2022-10-04T23:03
2022-10-04T23:03
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому нахождение в ней украинских войск – это временное явление, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв несколько сел. По данным властей региона, их продвижение остановлено."Мы сейчас практически находимся на той передовой, которая сегодня для многих нацистов является основополагающим фактором заявления о том, что они зашли. Херсонская область сегодня является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому даже все те маневры, которые происходят на поле боя, это временное явление", - сказал Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221004/opros-1821500270.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением
Стремоусов назвал нахождение украинских войск в Херсонской области временным явлением