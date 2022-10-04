Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/kherson-1821579161.html
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением - РИА Новости, 04.10.2022
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением
Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому нахождение в ней украинских войск – это временное явление, заявил заместитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:03
2022-10-04T23:03
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_cfc443e3c3a8ce1df651511770966c26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому нахождение в ней украинских войск – это временное явление, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв несколько сел. По данным властей региона, их продвижение остановлено."Мы сейчас практически находимся на той передовой, которая сегодня для многих нацистов является основополагающим фактором заявления о том, что они зашли. Херсонская область сегодня является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому даже все те маневры, которые происходят на поле боя, это временное явление", - сказал Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221004/opros-1821500270.html
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821565284.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_d3acdba52dacd68e4149305bf67f9eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
23:03 04.10.2022
 
В Херсонской области назвали нахождение украинских войск временным явлением

Стремоусов назвал нахождение украинских войск в Херсонской области временным явлением

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Билборд в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому нахождение в ней украинских войск – это временное явление, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв несколько сел. По данным властей региона, их продвижение остановлено.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 16:54
Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ
"Мы сейчас практически находимся на той передовой, которая сегодня для многих нацистов является основополагающим фактором заявления о том, что они зашли. Херсонская область сегодня является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому даже все те маневры, которые происходят на поле боя, это временное явление", - сказал Стремоусов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:33
Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала