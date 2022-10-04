https://ria.ru/20221004/kherson-1821494738.html

В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине

В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал инициативу американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:42

2022-10-04T16:42

2022-10-04T16:42

в мире

илон маск

кирилл стремоусов

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украина

херсонская область

tesla motors

spacex

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал инициативу американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине "мирной предвыборной программой".В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины."Илон Маск и его мирная предвыборная программа. Как американцы говорят: "Тайм из Мани". Поэтому время деньги, дорогие мои друзья... Но будем надеяться, что Илон Маск воспринимает мир не только как свою предвыборную программу", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.При этом он охарактеризовал Маска как человека-двигателя всего самого прогрессивного.По его мнению, не стоит питать иллюзий, что американские деятели и коммерсанты готовы помогать России."Но в то же время я хочу искренне верить Илону Маску, что он на самом деле хочет мира, а не продолжения этой коммерческой войны, которую организовали Штаты", - подчеркнул Стремоусов.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html

https://ria.ru/20221003/mask-1821302366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, кирилл стремоусов, россия, украина, херсонская область , tesla motors, spacex, оон