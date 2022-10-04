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В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине
В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал инициативу американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:42
2022-10-04T16:42
в мире
илон маск
кирилл стремоусов
россия
украина
херсонская область
tesla motors
spacex
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал инициативу американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине "мирной предвыборной программой".В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины."Илон Маск и его мирная предвыборная программа. Как американцы говорят: "Тайм из Мани". Поэтому время деньги, дорогие мои друзья... Но будем надеяться, что Илон Маск воспринимает мир не только как свою предвыборную программу", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.При этом он охарактеризовал Маска как человека-двигателя всего самого прогрессивного.По его мнению, не стоит питать иллюзий, что американские деятели и коммерсанты готовы помогать России."Но в то же время я хочу искренне верить Илону Маску, что он на самом деле хочет мира, а не продолжения этой коммерческой войны, которую организовали Штаты", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html
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в мире, илон маск, кирилл стремоусов, россия, украина, херсонская область , tesla motors, spacex, оон
В мире, Илон Маск, Кирилл Стремоусов, Россия, Украина, Херсонская область , Tesla motors, SpaceX, ООН
16:42 04.10.2022
 
В ВГА Херсонской области прокомментировали план Маска по Украине

В Херсонской области назвали план Маска по Украине мирной предвыборной программой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал инициативу американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине "мирной предвыборной программой".
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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"Илон Маск и его мирная предвыборная программа. Как американцы говорят: "Тайм из Мани". Поэтому время деньги, дорогие мои друзья... Но будем надеяться, что Илон Маск воспринимает мир не только как свою предвыборную программу", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
При этом он охарактеризовал Маска как человека-двигателя всего самого прогрессивного.
"Но не забывайте, что в Америке начинаются предвыборные гонки, и собака виляет хвостом или хвост виляет собакой, это не имеет значения. Сегодня именно спутники Илона Маска, которые под видом нормальных, гражданских, позволяют укронацистам действовать и показывать некие моменты успешности", - добавил Стремоусов.
По его мнению, не стоит питать иллюзий, что американские деятели и коммерсанты готовы помогать России.
"Но в то же время я хочу искренне верить Илону Маску, что он на самом деле хочет мира, а не продолжения этой коммерческой войны, которую организовали Штаты", - подчеркнул Стремоусов.
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В миреИлон МаскКирилл СтремоусовРоссияУкраинаХерсонская областьTesla motorsSpaceXООН
 
 
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