https://ria.ru/20221004/kazakhastan-1821332522.html

Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября

Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября - РИА Новости, 04.10.2022

Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября

Почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:31

2022-10-04T09:31

2022-10-04T09:31

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казахстан

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общество

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АСТАНА, 4 окт – РИА Новости. Почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.Получение ИИН в Казахстане является обязательным условием для открытия банковских счетов и платежных карт. Услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства оказывается через ЦОНы. Срок изготовления номера - 1 рабочий день. ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов."Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев. Наша задача для россиян присвоить ИИН… не только, чтобы они получили карточки. Для нас как для страны важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН – присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать", - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.Замминистра цифрового развития Асет Турысов 27 сентября сообщал, что из-за массового обращения граждан РФ в центры обслуживания населения (ЦОНы) с заявлениями о присвоении ИИН увеличилась нагрузка на ЦОНы. За получением ИИН больше всего обращались россияне в Астане, Алма-Ате и в ряде приграничных городах. Для обеспечения работы этих центров в штанном режиме и сохранения комфортных условий для казахстанцев власти приняли решение перевести обслуживание иностранцев в отдельные усиленные ЦОНы.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/kazakhstan-1821221503.html

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819747991.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, казахстан, астана, общество