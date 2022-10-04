https://ria.ru/20221004/kazakhastan-1821332522.html
Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября
Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября - РИА Новости, 04.10.2022
Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября
Почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:31
2022-10-04T09:31
2022-10-04T09:31
сергей шойгу
россия
казахстан
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общество
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АСТАНА, 4 окт – РИА Новости. Почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.Получение ИИН в Казахстане является обязательным условием для открытия банковских счетов и платежных карт. Услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства оказывается через ЦОНы. Срок изготовления номера - 1 рабочий день. ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов."Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев. Наша задача для россиян присвоить ИИН… не только, чтобы они получили карточки. Для нас как для страны важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН – присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать", - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.Замминистра цифрового развития Асет Турысов 27 сентября сообщал, что из-за массового обращения граждан РФ в центры обслуживания населения (ЦОНы) с заявлениями о присвоении ИИН увеличилась нагрузка на ЦОНы. За получением ИИН больше всего обращались россияне в Астане, Алма-Ате и в ряде приграничных городах. Для обеспечения работы этих центров в штанном режиме и сохранения комфортных условий для казахстанцев власти приняли решение перевести обслуживание иностранцев в отдельные усиленные ЦОНы.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221003/kazakhstan-1821221503.html
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819747991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, казахстан, астана, общество
Сергей Шойгу, Россия, Казахстан, Астана, Общество
Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября
Минцифры: почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября
АСТАНА, 4 окт – РИА Новости. Почти 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с 21 сентября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.
Получение ИИН в Казахстане является обязательным условием для открытия банковских счетов и платежных карт. Услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства оказывается через ЦОНы. Срок изготовления номера - 1 рабочий день. ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов.
"Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев. Наша задача для россиян присвоить ИИН… не только, чтобы они получили карточки. Для нас как для страны важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН – присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать", - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Замминистра цифрового развития Асет Турысов 27 сентября сообщал, что из-за массового обращения граждан РФ в центры обслуживания населения (ЦОНы) с заявлениями о присвоении ИИН увеличилась нагрузка на ЦОНы. За получением ИИН больше всего обращались россияне в Астане
, Алма-Ате
и в ряде приграничных городах. Для обеспечения работы этих центров в штанном режиме и сохранения комфортных условий для казахстанцев власти приняли решение перевести обслуживание иностранцев в отдельные усиленные ЦОНы.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.