https://ria.ru/20221004/kaluga-1821500745.html

Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы

Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы - РИА Новости, 04.10.2022

Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы

Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:56

2022-10-04T16:56

2022-10-04T16:57

владислав шапша

калуга

тула

калужская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

telegram (приложение)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Во вторник днем в соцсетях появились сообщения о звуках, похожих на взрывы. По данным интернет-пользователей, звуки были такими громкими, что дрожали окна. Аналогичные впечатления описывают и жители Тулы."В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют", - написал в своем Telegram-канале Шапша.Он предположил, что причина - в сверхзвуковых самолетах. И чуть позже опубликовал в своем канале подтверждение: "Пролёт сверхзвуковых самолетов над территорией Калужской области подтверждён Росавиацией".В ГУМЧС по Тульской области также подтвердили, что информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала. "Предположительно, источником звука было преодоление самолётом звукового барьера", - рассказали в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20220519/zaderzhanie-1789581385.html

калуга

тула

калужская область

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владислав шапша, калуга, тула, калужская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), telegram (приложение), происшествия