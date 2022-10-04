https://ria.ru/20221004/kaluga-1821500745.html
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы - РИА Новости, 04.10.2022
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы
Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:56
2022-10-04T16:56
2022-10-04T16:57
владислав шапша
калуга
тула
калужская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
telegram (приложение)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589093085_0:311:2952:1972_1920x0_80_0_0_7cfa7941641e3f34fc110090c675ad11.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Во вторник днем в соцсетях появились сообщения о звуках, похожих на взрывы. По данным интернет-пользователей, звуки были такими громкими, что дрожали окна. Аналогичные впечатления описывают и жители Тулы."В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют", - написал в своем Telegram-канале Шапша.Он предположил, что причина - в сверхзвуковых самолетах. И чуть позже опубликовал в своем канале подтверждение: "Пролёт сверхзвуковых самолетов над территорией Калужской области подтверждён Росавиацией".В ГУМЧС по Тульской области также подтвердили, что информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала. "Предположительно, источником звука было преодоление самолётом звукового барьера", - рассказали в пресс-службе управления.
https://ria.ru/20220519/zaderzhanie-1789581385.html
калуга
тула
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589093085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6de9312f778d7072cdcbad3a8c3657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калуга, тула, калужская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), telegram (приложение), происшествия
Владислав Шапша, Калуга, Тула, Калужская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Telegram (приложение), Происшествия
16:56 04.10.2022 (обновлено: 16:57 04.10.2022)
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы
Губернатор Шапша: жители Калуги приняли за взрывы раскаты от сверхзвуковых самолетов