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Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы - РИА Новости, 04.10.2022
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Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы - РИА Новости, 04.10.2022
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы
Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:56
2022-10-04T16:57
владислав шапша
калуга
тула
калужская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
telegram (приложение)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Во вторник днем в соцсетях появились сообщения о звуках, похожих на взрывы. По данным интернет-пользователей, звуки были такими громкими, что дрожали окна. Аналогичные впечатления описывают и жители Тулы."В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют", - написал в своем Telegram-канале Шапша.Он предположил, что причина - в сверхзвуковых самолетах. И чуть позже опубликовал в своем канале подтверждение: "Пролёт сверхзвуковых самолетов над территорией Калужской области подтверждён Росавиацией".В ГУМЧС по Тульской области также подтвердили, что информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала. "Предположительно, источником звука было преодоление самолётом звукового барьера", - рассказали в пресс-службе управления.
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владислав шапша, калуга, тула, калужская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), telegram (приложение), происшествия
Владислав Шапша, Калуга, Тула, Калужская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Telegram (приложение), Происшествия
16:56 04.10.2022 (обновлено: 16:57 04.10.2022)
 
Жители Калуги и Тулы приняли раскаты от сверхзвуковых самолетов за взрывы

Губернатор Шапша: жители Калуги приняли за взрывы раскаты от сверхзвуковых самолетов

© РИА Новости / Виталий БелоусовКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Громкие звуки, которые напугали жителей Калуги, связаны, по данным Росавиации, с пролетом сверхзвуковых самолетов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Во вторник днем в соцсетях появились сообщения о звуках, похожих на взрывы. По данным интернет-пользователей, звуки были такими громкими, что дрожали окна. Аналогичные впечатления описывают и жители Тулы.
"В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют", - написал в своем Telegram-канале Шапша.
Он предположил, что причина - в сверхзвуковых самолетах. И чуть позже опубликовал в своем канале подтверждение: "Пролёт сверхзвуковых самолетов над территорией Калужской области подтверждён Росавиацией".
В ГУМЧС по Тульской области также подтвердили, что информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала. "Предположительно, источником звука было преодоление самолётом звукового барьера", - рассказали в пресс-службе управления.
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Владислав ШапшаКалугаТулаКалужская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Telegram (приложение)Происшествия
 
 
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