https://ria.ru/20221004/izrail-1821459661.html

Израиль заявил о готовности помогать Украине, не переходя "красные линии"

Израиль заявил о готовности помогать Украине, не переходя "красные линии" - РИА Новости, 04.10.2022

Израиль заявил о готовности помогать Украине, не переходя "красные линии"

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство Израиля готово помогать Киеву, но не переходя "красные линии", которые связаны собственной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство Израиля готово помогать Киеву, но не переходя "красные линии", которые связаны собственной безопасностью.Владимир Зеленский ранее заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев. По его словам, он понимает, что ситуация в самом Израиле сложная, однако утверждает, что призывал страну поставить Киеву системы ПВО."Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". Эти "красные линии" связаны с очень сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль, по сути, сидит на вершине пороховой бочки. Израилю нужно очень осторожно действовать и учитывать прежде всего интересы собственной безопасности", - приводит слова Бродского издание "РБК-Украина".По его словам, правительство страны не переходит "красную черту", поскольку понимает, чем "чреваты" последствия таких действий. При этом он отметил, что Израиль оказывает гуманитарную поддержку Украине."Лечим у себя украинских военных, которые были тяжело ранены на поле боя. По всем вопросам в плане позиции по Украине мы, безусловно, являемся частью Запада, которая однозначно поддерживает Украину", - добавил он.Ранее действующий премьер Израиля Яир Лапид, занимавший тогда должность главы МИД заявил, что Израилю приходится считаться с Россией, с которой еврейское государство имеет общую границу безопасности в Сирии, и которая является самой значительной военной силой в этой стране.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220915/pvo-1817066634.html

https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, яир лапид (министр иностранных дел израиля), сергей лавров, нато