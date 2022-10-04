https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html

Израиль не вводит санкции против России, заявил посол

Израиль не вводит санкции против России, заявил посол - РИА Новости, 04.10.2022

Израиль не вводит санкции против России, заявил посол

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль в вопросе санкций в отношении РФ будет действовать в рамках закона, что не предусматривает ввод... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:39

2022-10-04T14:39

2022-10-04T14:39

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль в вопросе санкций в отношении РФ будет действовать в рамках закона, что не предусматривает ввод санкций в одностороннем порядке, но по согласованию с союзниками."С самого начала Израиль сказал, что не будет действовать в обход санкций, как только они были наложены на РФ. Вопрос в том, что в израильском законодательстве не предусмотрена возможность одностороннего введения санкций против какой-либо страны. Не было в истории Израиля таких случаев, потому что нет такой возможности в законе", - приводит слова Бродского издание "РБК-Украина".Он отметил, что почти все израильские компании работают либо на американском, либо на европейском рынке, и ни одна из компаний не пойдет на то, чтобы действовать в обход санкций, то же самое касается и государства."В тот момент, когда были введены санкции, мы стали вести себя соответственно, чтобы никоим образом не нарушить режим санкций. И так будет продолжаться", - сказал он.Ранее действующий премьер Израиля Яир Лапид, занимавший тогда должность главы МИД, в специальном заявлении отметил, что Израиль изучает возможное влияние, которое окажут санкции, объявленные в отношении России. Будет создана межведомственная группа, которая изучит последствия этих санкций для политики и экономики Израиля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220930/izrail-1820688429.html

https://ria.ru/20221002/izrail-1820958574.html

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в мире, израиль, россия, украина, рбк (медиагруппа)