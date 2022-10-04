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ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР

ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР - РИА Новости, 04.10.2022

ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР

Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:18

2022-10-04T15:18

2022-10-04T15:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

россия

войска воздушно-космической обороны

су-25

су-24

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

донецкая народная республика

россия

торецк

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херсонская область , донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, су-24, вооруженные силы украины, торецк