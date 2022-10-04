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ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР - РИА Новости, 04.10.2022
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР
Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
войска воздушно-космической обороны
су-25
су-24
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
донецкая народная республика
россия
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херсонская область , донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, су-24, вооруженные силы украины, торецк
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Су-24, Вооруженные силы Украины, Торецк
15:18 04.10.2022 (обновлено: 15:30 04.10.2022)
 
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР

Истребители ВКС за сутки сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-25Су-24Вооруженные силы УкраиныТорецк
 
 
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