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ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР - РИА Новости, 04.10.2022
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР
Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
войска воздушно-космической обороны
су-25
су-24
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, су-24, вооруженные силы украины, торецк
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Су-24, Вооруженные силы Украины, Торецк
15:18 04.10.2022 (обновлено: 15:30 04.10.2022)
ВКС сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР
Истребители ВКС за сутки сбили украинские Су-25 и Су-24 в Херсонской области и ДНР