https://ria.ru/20221004/indiya-1821513473.html

Премьер Индии обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Премьер Индии обсудил с Зеленским конфликт на Украине - РИА Новости, 04.10.2022

Премьер Индии обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора во вторник обсудил с Владимиром Зеленским продолжающийся конфликт на Украине, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:41

2022-10-04T17:41

2022-10-04T17:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора во вторник обсудил с Владимиром Зеленским продолжающийся конфликт на Украине, сообщила пресс-служба премьера Индии."Премьер-министр повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости идти по пути диалога и дипломатии. Он выразил свою твердую убежденность в том, что военного решения конфликта быть не может, и передал готовность Индии внести свой вклад в любые мирные усилия", - говорится в сообщении.Моди "подтвердил важность уважения устава ООН, международного права, а также суверенитета и территориальной целостности всех государств"."Премьер-министр подчеркнул важность, которую Индия придает охране ядерных установок, в том числе на Украине. Он подчеркнул, что угроза ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для общественного здравоохранения и окружающей среды", - отметила пресс-служба премьера.Также были затронуты важные области двустороннего сотрудничества по итогам последней встречи Моди и Зеленского в Глазго в ноябре 2021 года, отмечается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820777720.html

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820670925.html

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в мире, нарендра моди, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, индия, оон