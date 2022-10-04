https://ria.ru/20221004/grazhdanstvo-1821334137.html

Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства

Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства - РИА Новости, 04.10.2022

Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства

У выходцев из новых регионов России, находящихся за рубежом, есть месяц, чтобы поменять гражданство, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:37

2022-10-04T09:37

2022-10-04T12:21

общество

россия

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У выходцев из новых регионов России, находящихся за рубежом, есть месяц, чтобы поменять гражданство, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов.Он также добавил, что на новых территориях выдача документов будет проходить в ускоренном режиме."Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована", — добавил замминистра. Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.

https://ria.ru/20221004/donbass-1821321663.html

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запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)