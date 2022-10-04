https://ria.ru/20221004/gilman-1821489950.html

Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен

Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен - РИА Новости, 04.10.2022

Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен

Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже американца Роберта Гилмана обратится к властям США с просьбой об обмене, сообщил журналистам адвокат... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

джейсон ребхольц

воронеж

сша

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происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже американца Роберта Гилмана обратится к властям США с просьбой об обмене, сообщил журналистам адвокат Валерий Иванников.Центральный районный суд Воронежа во вторник приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима, защита заявила о намерении подать апелляцию."Я полагаю необходимым, уже согласовано, что мы будем обращаться к властям США с целью инициирования обменного процесса, если это будет возможно", - сказал Иванников.На оглашении приговора Гилман заявил журналистам, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии".Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей" – до 5 лет лишения свободы. Суд заключил Гилмана под стражу.В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования и что американец признал свою вину. Первое заседание состоялось 19 апреля. Однако затем из особого порядка рассмотрения, гарантирующего более мягкий срок, суд перешел в общий.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, американская дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с соотечественником.

https://ria.ru/20221004/gilman-1821472304.html

https://ria.ru/20220127/ssha-1769743271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джейсон ребхольц, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия