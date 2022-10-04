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Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен - РИА Новости, 04.10.2022
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Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен
Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен - РИА Новости, 04.10.2022
Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен
Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже американца Роберта Гилмана обратится к властям США с просьбой об обмене, сообщил журналистам адвокат... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:31
2022-10-04T16:31
джейсон ребхольц
воронеж
сша
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже американца Роберта Гилмана обратится к властям США с просьбой об обмене, сообщил журналистам адвокат Валерий Иванников.Центральный районный суд Воронежа во вторник приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима, защита заявила о намерении подать апелляцию."Я полагаю необходимым, уже согласовано, что мы будем обращаться к властям США с целью инициирования обменного процесса, если это будет возможно", - сказал Иванников.На оглашении приговора Гилман заявил журналистам, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии".Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей" – до 5 лет лишения свободы. Суд заключил Гилмана под стражу.В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования и что американец признал свою вину. Первое заседание состоялось 19 апреля. Однако затем из особого порядка рассмотрения, гарантирующего более мягкий срок, суд перешел в общий.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, американская дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с соотечественником.
https://ria.ru/20221004/gilman-1821472304.html
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джейсон ребхольц, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Джейсон Ребхольц, Воронеж, США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
16:31 04.10.2022
 
Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен

Защита осужденного в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана надеется на обмен

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже американца Роберта Гилмана обратится к властям США с просьбой об обмене, сообщил журналистам адвокат Валерий Иванников.
Центральный районный суд Воронежа во вторник приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима, защита заявила о намерении подать апелляцию.
Гражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:49
Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману
"Я полагаю необходимым, уже согласовано, что мы будем обращаться к властям США с целью инициирования обменного процесса, если это будет возможно", - сказал Иванников.
На оглашении приговора Гилман заявил журналистам, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии".
Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей" – до 5 лет лишения свободы. Суд заключил Гилмана под стражу.
В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования и что американец признал свою вину. Первое заседание состоялось 19 апреля. Однако затем из особого порядка рассмотрения, гарантирующего более мягкий срок, суд перешел в общий.
Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, американская дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с соотечественником.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 11:03
Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем
 
Джейсон РебхольцВоронежСШАРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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