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Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману - РИА Новости, 04.10.2022
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Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману
Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману - РИА Новости, 04.10.2022
Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману
Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского, к четырем с половиной годам колонии, передает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:49
2022-10-04T16:33
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ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского, к четырем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — сказала судья, добавив, что подсудимому засчитают срок содержания под стражей.Именно на таком наказании настаивала прокуратура.На оглашении приговора Гилман заявил, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии". "Я ничего не сделал. Это жуткий случай, который я не смог предотвратить", — сказал журналистам американец, пояснив, что в тот момент "был без сознания".Защита Гилмана заявила, что будет оспаривать приговор.Гилмана задержали в Воронеже 17 января. Сперва он в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, а затем, когда его доставили в дежурную часть, пытался избить полицейского. Против американца возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, он отсидел пять суток за мелкое хулиганство.Как заявили РИА Новости в посольстве США, дипломаты отслеживают ситуацию с соотечественником.
https://ria.ru/20220128/arest-1769927601.html
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происшествия, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:49 04.10.2022 (обновлено: 16:33 04.10.2022)
 
Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману

Суд в Воронеже приговорил к 4,5 годам колонии гражданина США Гилмана

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа
Гражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Гражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского, к четырем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — сказала судья, добавив, что подсудимому засчитают срок содержания под стражей.
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Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест
Именно на таком наказании настаивала прокуратура.
На оглашении приговора Гилман заявил, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии".
"Я ничего не сделал. Это жуткий случай, который я не смог предотвратить", — сказал журналистам американец, пояснив, что в тот момент "был без сознания".
Защита Гилмана заявила, что будет оспаривать приговор.
"Исходя из того, что мой клиент признал вину, принес извинения потерпевшему, возместил моральный вред, мы ожидали менее сурового решения. Поэтому в апелляционной жалобе мы будем просить о снижении наказания", — сказал адвокат Валерий Иванников.
Гилмана задержали в Воронеже 17 января. Сперва он в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, а затем, когда его доставили в дежурную часть, пытался избить полицейского. Против американца возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, он отсидел пять суток за мелкое хулиганство.
Как заявили РИА Новости в посольстве США, дипломаты отслеживают ситуацию с соотечественником.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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