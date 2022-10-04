https://ria.ru/20221004/gilman-1821472304.html

Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману

Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману - РИА Новости, 04.10.2022

Суд в Воронеже вынес приговор гражданину США Гилману

Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского, к четырем с половиной годам колонии, передает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:49

2022-10-04T15:49

2022-10-04T16:33

происшествия

воронеж

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россия

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ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского, к четырем с половиной годам колонии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — сказала судья, добавив, что подсудимому засчитают срок содержания под стражей.Именно на таком наказании настаивала прокуратура.На оглашении приговора Гилман заявил, что невиновен и стал "жертвой политической репрессии". "Я ничего не сделал. Это жуткий случай, который я не смог предотвратить", — сказал журналистам американец, пояснив, что в тот момент "был без сознания".Защита Гилмана заявила, что будет оспаривать приговор.Гилмана задержали в Воронеже 17 января. Сперва он в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, а затем, когда его доставили в дежурную часть, пытался избить полицейского. Против американца возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, он отсидел пять суток за мелкое хулиганство.Как заявили РИА Новости в посольстве США, дипломаты отслеживают ситуацию с соотечественником.

https://ria.ru/20220128/arest-1769927601.html

https://ria.ru/20220127/ssha-1769743271.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)