https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего - РИА Новости, 04.10.2022
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:15
2022-10-04T03:15
2022-10-04T03:15
общество
авто
россия
гибдд мвд рф
егор васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.По его словам, особо выделяются тонированные автомобили с изобилием наклеек, "псевдоспортивными элементами тюнинга", грязные кузов и стекла, шины не по сезону, громкие звуки. Егоров отметил, что не предусмотренные производителем элементы и тюнинговые фары также повышают вероятность беседы с сотрудником ГИБДД.Автоэксперт добавил, что поведение водителя также привлекает внимание.“Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что водителю есть, что скрывать", — указал Егоров.
https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_adef353914ad808c052f2bae8dc41f34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, гибдд мвд рф, егор васильев
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Егор Васильев
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Эксперт Васильев: ГИБДД чаще останавливает тонированные автомобили с изобилием наклеек