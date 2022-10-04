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Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего - РИА Новости, 04.10.2022
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Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего - РИА Новости, 04.10.2022
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:15
2022-10-04T03:15
общество
авто
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.По его словам, особо выделяются тонированные автомобили с изобилием наклеек, "псевдоспортивными элементами тюнинга", грязные кузов и стекла, шины не по сезону, громкие звуки. Егоров отметил, что не предусмотренные производителем элементы и тюнинговые фары также повышают вероятность беседы с сотрудником ГИБДД.Автоэксперт добавил, что поведение водителя также привлекает внимание.“Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что водителю есть, что скрывать", — указал Егоров.
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф, егор васильев
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Егор Васильев
03:15 04.10.2022
 
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Эксперт Васильев: ГИБДД чаще останавливает тонированные автомобили с изобилием наклеек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.
По его словам, особо выделяются тонированные автомобили с изобилием наклеек, "псевдоспортивными элементами тюнинга", грязные кузов и стекла, шины не по сезону, громкие звуки. Егоров отметил, что не предусмотренные производителем элементы и тюнинговые фары также повышают вероятность беседы с сотрудником ГИБДД.
Автоэксперт добавил, что поведение водителя также привлекает внимание.
“Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что водителю есть, что скрывать", — указал Егоров.
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ОбществоАвтоРоссияГИБДД МВД РФЕгор Васильев
 
 
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