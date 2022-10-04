https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего - РИА Новости, 04.10.2022

Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:15

2022-10-04T03:15

2022-10-04T03:15

общество

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россия

гибдд мвд рф

егор васильев

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" рассказал, какие транспортные средства чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.По его словам, особо выделяются тонированные автомобили с изобилием наклеек, "псевдоспортивными элементами тюнинга", грязные кузов и стекла, шины не по сезону, громкие звуки. Егоров отметил, что не предусмотренные производителем элементы и тюнинговые фары также повышают вероятность беседы с сотрудником ГИБДД.Автоэксперт добавил, что поведение водителя также привлекает внимание.“Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что водителю есть, что скрывать", — указал Егоров.

https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html

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общество, авто, россия, гибдд мвд рф, егор васильев