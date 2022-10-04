https://ria.ru/20221004/giatsint-1821375989.html
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт" - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:09
2022-10-04T12:09
2022-10-04T12:09
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота.На кадрах видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника."По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону", - следует из описания к видео.В Минобороны РФ также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html
https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из "Гиацинтов" во время боевой подготовки
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Минобороны России опубликовало
кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота.
На кадрах видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.
"По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону", - следует из описания к видео.
В Минобороны РФ также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.