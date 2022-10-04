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Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт" - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/giatsint-1821375989.html
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт" - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:09
2022-10-04T12:09
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота.На кадрах видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника."По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону", - следует из описания к видео.В Минобороны РФ также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html
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безопасность, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия
12:09 04.10.2022
 
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"

Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из "Гиацинтов" во время боевой подготовки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСтрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт"
Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота.
На кадрах видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.
"По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону", - следует из описания к видео.
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В Минобороны РФ также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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