https://ria.ru/20221004/giatsint-1821375989.html

Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"

Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт" - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек "Гиацинт"

Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:09

2022-10-04T12:09

2022-10-04T12:09

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота.На кадрах видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника."По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону", - следует из описания к видео.В Минобороны РФ также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html

https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, россия