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Немцы поставили Бербок на место после слов о Путине - РИА Новости, 04.10.2022
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Немцы поставили Бербок на место после слов о Путине
Немцы поставили Бербок на место после слов о Путине - РИА Новости, 04.10.2022
Немцы поставили Бербок на место после слов о Путине
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают очередное заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала президента... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:02
2022-10-04T10:46
в мире
анналена бербок
владимир путин
россия
германия
украина
welt
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают очередное заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала президента России "изолированным от всего мира".Многие не согласились с этими словами и обвинили министра в некомпетентности."Бербок так и осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряженность в конфликте на Украине. Это действительно страшно, когда такие неквалифицированные люди попадают на такие важные посты", — написал один из пользователей."Ее риторика подливает масла в огонь. Неужели нельзя общаться нормальным тоном? Это не дипломатия", — согласился еще один комментатор."Ей бы лучше пригласить Зеленского за стол переговоров с Путиным. Это больше похоже на дипломатию, чем то, что она говорит", — поделился мнением другой читатель."Он (Путин. — Прим. ред.) страдает от ваших красноречивых заявлений так же, как и население Германии. Пожалуйста, отойдите и изолируйте себя от населения", — сыронизировал пятый комментатор."Путин — серьезный политик, в отличие от Бербок и Зеленского. Им далеко до его уровня", — подчеркнул шестой."Эта женщина всегда была и будет смешной", — заключили пользователи.Накануне в интервью Die Welt Бербок говорила о том, что серьезно относится к риску ядерной угрозы со стороны России, при этом она считает, что российский лидер "изолирован от всего мира".В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что Россия по ряду компонентов превосходит иностранную военную технику и что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Сценарии, при которых Россия теоретически может нанести ядерный удар, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Как следует из этих документов, это возможно в случае применения против России или ее союзников оружия массового уничтожения либо же при агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821306989.html
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815032698.html
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в мире, анналена бербок, владимир путин, россия, германия, украина, welt
В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Welt
09:02 04.10.2022 (обновлено: 10:46 04.10.2022)
 
Немцы поставили Бербок на место после слов о Путине

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова об изоляции Путина от мира

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают очередное заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала президента России "изолированным от всего мира".
Многие не согласились с этими словами и обвинили министра в некомпетентности.
"Бербок так и осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряженность в конфликте на Украине. Это действительно страшно, когда такие неквалифицированные люди попадают на такие важные посты", — написал один из пользователей.
"Ее риторика подливает масла в огонь. Неужели нельзя общаться нормальным тоном? Это не дипломатия", — согласился еще один комментатор.
"Ей бы лучше пригласить Зеленского за стол переговоров с Путиным. Это больше похоже на дипломатию, чем то, что она говорит", — поделился мнением другой читатель.
"Он (Путин. — Прим. ред.) страдает от ваших красноречивых заявлений так же, как и население Германии. Пожалуйста, отойдите и изолируйте себя от населения", — сыронизировал пятый комментатор.
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"Путин — серьезный политик, в отличие от Бербок и Зеленского. Им далеко до его уровня", — подчеркнул шестой.
"Эта женщина всегда была и будет смешной", — заключили пользователи.
Накануне в интервью Die Welt Бербок говорила о том, что серьезно относится к риску ядерной угрозы со стороны России, при этом она считает, что российский лидер "изолирован от всего мира".
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Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что Россия по ряду компонентов превосходит иностранную военную технику и что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Сценарии, при которых Россия теоретически может нанести ядерный удар, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Как следует из этих документов, это возможно в случае применения против России или ее союзников оружия массового уничтожения либо же при агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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