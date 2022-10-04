https://ria.ru/20221004/gaz-1821554469.html

СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой

СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой

Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:28

2022-10-04T20:28

2022-10-04T20:36

венгрия

будапешт

экономика

газпром

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период."Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html

венгрия

будапешт

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венгрия, будапешт, экономика, газпром