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СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой
Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:28
2022-10-04T20:28
2022-10-04T20:36
венгрия
будапешт
экономика
газпром
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период."Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html
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венгрия, будапешт, экономика, газпром
Венгрия, Будапешт, Экономика, Газпром
20:28 04.10.2022 (обновлено: 20:36 04.10.2022)
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой
Bloomberg: Венгрии, возможно, придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой