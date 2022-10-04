Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/gaz-1821554469.html
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой
Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:28
2022-10-04T20:36
венгрия
будапешт
экономика
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:546:2668:2047_1920x0_80_0_0_5f4e24b61a1e9edec4f5bac45af280e1.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период."Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:46:2668:2047_1920x0_80_0_0_f884936fea88df04216da3d4305780ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, будапешт, экономика, газпром
Венгрия, Будапешт, Экономика, Газпром
20:28 04.10.2022 (обновлено: 20:36 04.10.2022)
 
СМИ: Венгрии придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой

Bloomberg: Венгрии, возможно, придется заплатить России четыре миллиарда евро за газ зимой

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:32
Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа
"Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.
 
ВенгрияБудапештЭкономикаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала