https://ria.ru/20221004/gaz-1821552933.html

Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки

Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки - РИА Новости, 04.10.2022

Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки

Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки трубопровода "Северный поток" из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщил оператор. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:22

2022-10-04T20:22

2022-10-04T21:52

экономика

северный поток

в мире

балтийское море

норвегия

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки трубопровода "Северный поток" из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщил оператор."Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений. <...> По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса <...> могут составить более 20 рабочих дней", — рассказали в компании, уточнив, что продолжают взаимодействие с компетентными органами власти.Как заявили шведские власти, сейчас провести государственное расследование в районе Балтийского моря невозможно, поскольку действует запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и проведение геофизического картографирования, объяснил оператор.Кроме того, Nord Stream AG сообщил, что у владельца судна, зафрахтованного компанией и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, отсутствует разрешение со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках трубопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока —2" топливо откачивается для проверки ее целостности. При этом сегодня Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа там все еще продолжается.Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html

https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html

https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html

балтийское море

норвегия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, северный поток, в мире, балтийское море, норвегия, авария на "северных потоках", северный поток — 2, военно-морские силы сша, газпром, германия, владимир путин