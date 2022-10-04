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Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки - РИА Новости, 04.10.2022
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Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки
Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки - РИА Новости, 04.10.2022
Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки
Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки трубопровода "Северный поток" из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщил оператор. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:22
2022-10-04T21:52
экономика
северный поток
в мире
балтийское море
норвегия
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки трубопровода "Северный поток" из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщил оператор."Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений. &lt;...&gt; По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса &lt;...&gt; могут составить более 20 рабочих дней", — рассказали в компании, уточнив, что продолжают взаимодействие с компетентными органами власти.Как заявили шведские власти, сейчас провести государственное расследование в районе Балтийского моря невозможно, поскольку действует запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и проведение геофизического картографирования, объяснил оператор.Кроме того, Nord Stream AG сообщил, что у владельца судна, зафрахтованного компанией и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, отсутствует разрешение со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках трубопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока —2" топливо откачивается для проверки ее целостности. При этом сегодня Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа там все еще продолжается.Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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экономика, северный поток, в мире, балтийское море, норвегия, авария на "северных потоках", северный поток — 2, военно-морские силы сша, газпром, германия, владимир путин
Экономика, Северный поток, В мире, Балтийское море, Норвегия, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Военно-морские силы США, Газпром, Германия, Владимир Путин
20:22 04.10.2022 (обновлено: 21:52 04.10.2022)
 
Оператор "Северного потока" не получил разрешение обследовать место утечки

Nord Stream AG не может обследовать участки "Северного потока" из-за отсутствия разрешений

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки трубопровода "Северный поток" из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщил оператор.
"Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений. <...> По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса <...> могут составить более 20 рабочих дней", — рассказали в компании, уточнив, что продолжают взаимодействие с компетентными органами власти.
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Как заявили шведские власти, сейчас провести государственное расследование в районе Балтийского моря невозможно, поскольку действует запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и проведение геофизического картографирования, объяснил оператор.
Кроме того, Nord Stream AG сообщил, что у владельца судна, зафрахтованного компанией и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, отсутствует разрешение со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
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Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках трубопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока —2" топливо откачивается для проверки ее целостности. При этом сегодня Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа там все еще продолжается.
Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.
В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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ЭкономикаСеверный потокВ миреБалтийское мореНорвегияАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2Военно-морские силы СШАГазпромГерманияВладимир Путин
 
 
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