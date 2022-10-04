https://ria.ru/20221004/gaz-1821492585.html

В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается

В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается - РИА Новости, 04.10.2022

В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается

Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:36

2022-10-04T16:36

2022-10-04T17:18

швеция

северный поток

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

газпром

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы."Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — говорится в релизе.Уточняется, что Береговая охрана провела обзор места утечки с воздуха во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск).Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

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Владимир Лаврентьев

швеция, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, газпром, россия, в мире, дания, природный газ, германия