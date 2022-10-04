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В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается - РИА Новости, 04.10.2022
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В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается
В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается - РИА Новости, 04.10.2022
В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается
Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:36
2022-10-04T17:18
швеция
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
газпром
россия
в мире
дания
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы."Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — говорится в релизе.Уточняется, что Береговая охрана провела обзор места утечки с воздуха во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск).Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html
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швеция, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, газпром, россия, в мире, дания, природный газ, германия
Швеция, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Газпром, Россия, В мире, Дания, Природный газ, Германия
16:36 04.10.2022 (обновлено: 17:18 04.10.2022)
 
В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается

Береговая охрана Швеции сообщила о продолжающейся утечке газа на "Северном потоке — 2"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы.
"Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — говорится в релизе.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:04
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Уточняется, что Береговая охрана провела обзор места утечки с воздуха во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск).
Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
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Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.
В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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ШвецияСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2ГазпромРоссияВ миреДанияПриродный газГермания
 
 
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