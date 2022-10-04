16:36 04.10.2022 (обновлено: 17:18 04.10.2022)
В Швеции заявили, что утечка газа на "Северных потоках" продолжается
Береговая охрана Швеции сообщила о продолжающейся утечке газа на "Северном потоке — 2"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток — 2" продолжается. Об этом сообщается на сайте службы.
"Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — говорится в релизе.
Уточняется, что Береговая охрана провела обзор места утечки с воздуха во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск).
Накануне "Газпром" сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
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Ранее также сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября.
В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.