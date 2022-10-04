15:36 04.10.2022 (обновлено: 16:14 04.10.2022)
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"
Читатели Гуаньча раскритиковали Швецию за решение закрыть место ЧП на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток".
"Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!" — написал один из комментаторов.
"Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!" — написал один из комментаторов.
"Вы слишком хорошо о них думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию!" — добавил другой.
"Результаты расследования: взрывала Россия. Следователь получил Нобелевскую премию по научной фантастике", — сыронизировал третий.
"Расследование, в котором не будет участвовать Россия, — это очевидное мошенничество", — заявил пользователь.
"Главные подозреваемые: Соединенные Штаты, Великобритания и Польша (или их приспешники). Исполнителями, безусловно, стали Вашингтон и Лондон. Однако Швеция, страна, сейчас вступающая в НАТО, вскоре сможет "найти доказательства" причастности России", — заключили читатели.
Вчера прокуратура Швеции объявила об оцеплении района утечки из газопроводов "Северный поток" для проведения уголовного расследования.
Вчера прокуратура Швеции объявила об оцеплении района утечки из газопроводов "Северный поток" для проведения уголовного расследования.
Вчера, 08:00Европа встала на защиту норвежского газа
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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