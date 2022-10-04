https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html

"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"

"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2022

"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"

Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток". "Швеция сейчас хочет... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:36

2022-10-04T15:36

2022-10-04T16:14

в мире

швеция

россия

нато

великобритания

военно-морские силы сша

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток". "Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!" — написал один из комментаторов. "Вы слишком хорошо о них думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию!" — добавил другой. "Расследование, в котором не будет участвовать Россия, — это очевидное мошенничество", — заявил пользователь."Главные подозреваемые: Соединенные Штаты, Великобритания и Польша (или их приспешники). Исполнителями, безусловно, стали Вашингтон и Лондон. Однако Швеция, страна, сейчас вступающая в НАТО, вскоре сможет "найти доказательства" причастности России", — заключили читатели. Вчера прокуратура Швеции объявила об оцеплении района утечки из газопроводов "Северный поток" для проведения уголовного расследования. Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории. Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швеция, россия, нато, великобритания, военно-морские силы сша, северный поток — 2, северный поток, владимир путин