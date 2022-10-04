Рейтинг@Mail.ru
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2022
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"
Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток". "Швеция сейчас хочет... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:36
2022-10-04T16:14
в мире
швеция
россия
нато
великобритания
военно-морские силы сша
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток". "Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!" — написал один из комментаторов. "Вы слишком хорошо о них думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию!" — добавил другой. "Расследование, в котором не будет участвовать Россия, — это очевидное мошенничество", — заявил пользователь."Главные подозреваемые: Соединенные Штаты, Великобритания и Польша (или их приспешники). Исполнителями, безусловно, стали Вашингтон и Лондон. Однако Швеция, страна, сейчас вступающая в НАТО, вскоре сможет "найти доказательства" причастности России", — заключили читатели. Вчера прокуратура Швеции объявила об оцеплении района утечки из газопроводов "Северный поток" для проведения уголовного расследования. Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории. Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html
https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html
https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html
https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html
швеция
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:27:1828:1398_1920x0_80_0_0_22e85a5b65e758e53fb3a96c7aa44b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, нато, великобритания, военно-морские силы сша, северный поток — 2, северный поток, владимир путин
В мире, Швеция, Россия, НАТО, Великобритания, Военно-морские силы США, Северный поток — 2, Северный поток, Владимир Путин
15:36 04.10.2022 (обновлено: 16:14 04.10.2022)
 
"Подставят Россию". Китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"

Читатели Гуаньча раскритиковали Швецию за решение закрыть место ЧП на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча обвинили Швецию в попытке обмана из-за закрытия района утечки на газопроводах "Северный поток".

"Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!" — написал один из комментаторов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:04
В США назвали страны, совершившие взрывы на "Северных потоках"
"Вы слишком хорошо о них думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию!" — добавил другой.
"Результаты расследования: взрывала Россия. Следователь получил Нобелевскую премию по научной фантастике", — сыронизировал третий.
"Расследование, в котором не будет участвовать Россия, — это очевидное мошенничество", — заявил пользователь.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Вчера, 04:29
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
"Главные подозреваемые: Соединенные Штаты, Великобритания и Польша (или их приспешники). Исполнителями, безусловно, стали Вашингтон и Лондон. Однако Швеция, страна, сейчас вступающая в НАТО, вскоре сможет "найти доказательства" причастности России", — заключили читатели.

Вчера прокуратура Швеции объявила об оцеплении района утечки из газопроводов "Северный поток" для проведения уголовного расследования.
Военнослужащий территориальной обороны Норвегии на газоперерабатывающем заводе в Карсте, Норвегия. 3 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00
Европа встала на защиту норвежского газа
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории.

Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наш флот уже рядом". В США высказались о судьбе "Северного потока"
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреШвецияРоссияНАТОВеликобританияВоенно-морские силы СШАСеверный поток — 2Северный потокВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала