14:04 04.10.2022 (обновлено: 15:03 04.10.2022)
В США назвали страны, совершившие взрывы на "Северных потоках"
Американский экономист Сакс обвинил США и Польшу в подрыве ниток "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Взрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", вероятно, совершили США и Польша, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
"Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили "Северные потоки", — заявил специалист.
"Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили "Северные потоки", — заявил специалист.
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По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, что США ранее угрожали "так или иначе" положить конец "Северному потоку".
Экономист отметил, что его мнение идет вразрез с "общепринятой легендой", и что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
"Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: "Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают", — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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