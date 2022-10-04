https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html

В США назвали страны, совершившие взрывы на "Северных потоках"

В США назвали страны, совершившие взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2022

В США назвали страны, совершившие взрывы на "Северных потоках"

Взрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", вероятно, совершили США и Польша, сообщил агентству Bloomberg американский экономист... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:04

2022-10-04T14:04

2022-10-04T15:03

в мире

владимир путин

сша

польша

авария на "северных потоках"

военно-морские силы сша

гданьск

северный поток — 2

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Взрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", вероятно, совершили США и Польша, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс. "Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили "Северные потоки", — заявил специалист. По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, что США ранее угрожали "так или иначе" положить конец "Северному потоку". Экономист отметил, что его мнение идет вразрез с "общепринятой легендой", и что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он."Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: "Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают", — резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о полетах над конкретным участком акватории.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html

https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html

сша

польша

гданьск

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, сша, польша, авария на "северных потоках", военно-морские силы сша, гданьск, северный поток — 2, северный поток