Рейтинг@Mail.ru
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля - РИА Новости, 04.10.2022
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:52
2022-10-04T09:52
экономика
европа
газпром
северный поток
санкции в отношении россии
pgnig
польша
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%). По состоянию на 9.11 мск стоимость газа в Европе составляет 1651,1 доллара (-4,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1725,3 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
https://ria.ru/20221002/zima-1820991244.html
европа
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии, pgnig, польша, авария на "северных потоках"
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Санкции в отношении России, PGNiG, Польша, Авария на "Северных потоках"
09:52 04.10.2022
 
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля

Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%). По состоянию на 9.11 мск стоимость газа в Европе составляет 1651,1 доллара (-4,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1725,3 доллара за тысячу кубометров.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 16:03
Синоптики предсказали Европе холодную зиму
 
ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный потокСанкции в отношении РоссииPGNiGПольшаАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала