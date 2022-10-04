Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%). По состоянию на 9.11 мск стоимость газа в Европе составляет 1651,1 доллара (-4,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1725,3 доллара за тысячу кубометров.
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Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
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