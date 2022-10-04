https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html

Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля

Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля - РИА Новости, 04.10.2022

Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:52

2022-10-04T09:52

2022-10-04T09:52

экономика

европа

газпром

северный поток

санкции в отношении россии

pgnig

польша

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опускались ниже 1650 долларов за тысячу кубометров, максимально теряли чуть более 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%). По состоянию на 9.11 мск стоимость газа в Европе составляет 1651,1 доллара (-4,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1725,3 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221002/zima-1820991244.html

европа

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии, pgnig, польша, авария на "северных потоках"