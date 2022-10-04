https://ria.ru/20221004/frg-1821584587.html

Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"

Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков" - РИА Новости, 05.10.2022

Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"

Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-04T23:57

2022-10-04T23:57

2022-10-05T00:01

экономика

цены на нефть

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

берлин (город)

газпром

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель."Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море", - сказал он, упомянув достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92% на сегодняшний момент.Также канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса пакетами помощи общей стоимостью в 250 миллиардов евро.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20221004/frg-1821576432.html

https://ria.ru/20220924/gaz-1819116280.html

германия

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, берлин (город), газпром, siemens, северный поток