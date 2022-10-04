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Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков" - РИА Новости, 05.10.2022
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Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"
Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков" - РИА Новости, 05.10.2022
Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"
Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-04T23:57
2022-10-05T00:01
экономика
цены на нефть
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
берлин (город)
газпром
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель."Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море", - сказал он, упомянув достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92% на сегодняшний момент.Также канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса пакетами помощи общей стоимостью в 250 миллиардов евро.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20221004/frg-1821576432.html
https://ria.ru/20220924/gaz-1819116280.html
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экономика, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, берлин (город), газпром, siemens, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия, Берлин (город), Газпром, Siemens, Северный поток
23:57 04.10.2022 (обновлено: 00:01 05.10.2022)
 
Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"

Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность невзирая на ЧП на "Северных потоках"

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель.
"Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море", - сказал он, упомянув достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92% на сегодняшний момент.
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Также канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса пакетами помощи общей стоимостью в 250 миллиардов евро.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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ЭкономикаЦены на нефтьОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияРоссияБерлин (город)ГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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