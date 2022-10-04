23:57 04.10.2022 (обновлено: 00:01 05.10.2022)
Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без "Северных потоков"
Шольц: ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность невзирая на ЧП на "Северных потоках"
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель.
"Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море", - сказал он, упомянув достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92% на сегодняшний момент.
Также канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса пакетами помощи общей стоимостью в 250 миллиардов евро.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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