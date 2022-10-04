https://ria.ru/20221004/frantsiya-1821482649.html

Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных

Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022

Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных

Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:14

2022-10-04T16:14

2022-10-04T16:15

в мире

франция

азербайджан

армения

евросоюз

оон

европейский суд

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных, заявил представитель МИД республики."Мы глубоко шокированы видеокадрами... казней армянских пленных азербайджанской армией... Франция призывает к освобождению всех удерживаемых армянских заключенных", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.Он также добавил, что Франция приняла к сведению заявление Баку о начале расследования этих действий и призывает привлечь виновных к ответственности.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военными. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам сообщили, что эти видеокадры переданы в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Вместе с тем накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".

https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html

https://ria.ru/20220917/voennye-1817609779.html

франция

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, азербайджан, армения, евросоюз, оон, европейский суд, ситуация на армяно-азербайджанской границе