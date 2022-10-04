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Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
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Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных
Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных
Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:14
2022-10-04T16:15
в мире
франция
азербайджан
армения
евросоюз
оон
европейский суд
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных, заявил представитель МИД республики."Мы глубоко шокированы видеокадрами... казней армянских пленных азербайджанской армией... Франция призывает к освобождению всех удерживаемых армянских заключенных", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.Он также добавил, что Франция приняла к сведению заявление Баку о начале расследования этих действий и призывает привлечь виновных к ответственности.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военными. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам сообщили, что эти видеокадры переданы в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Вместе с тем накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html
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в мире, франция, азербайджан, армения, евросоюз, оон, европейский суд, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Франция, Азербайджан, Армения, Евросоюз, ООН, Европейский суд, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:14 04.10.2022 (обновлено: 16:15 04.10.2022)
 
Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных

Франция призвала Азербайджан освободить армянских военнопленных после сообщений о казнях

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных, заявил представитель МИД республики.
"Мы глубоко шокированы видеокадрами... казней армянских пленных азербайджанской армией... Франция призывает к освобождению всех удерживаемых армянских заключенных", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.
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Ереван будет добиваться наказания виновных в расстреле армянских пленных
Он также добавил, что Франция приняла к сведению заявление Баку о начале расследования этих действий и призывает привлечь виновных к ответственности.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военными. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам сообщили, что эти видеокадры переданы в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Вместе с тем накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
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В миреФранцияАзербайджанАрменияЕвросоюзООНЕвропейский судСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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