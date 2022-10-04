16:14 04.10.2022 (обновлено: 16:15 04.10.2022)
Франция призвала Азербайджан освободить всех армянских военнопленных
Франция призвала Азербайджан освободить армянских военнопленных после сообщений о казнях
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франция шокирована видеозаписями казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими и призывает Азербайджан освободить армянских заключенных, заявил представитель МИД республики.
"Мы глубоко шокированы видеокадрами... казней армянских пленных азербайджанской армией... Франция призывает к освобождению всех удерживаемых армянских заключенных", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.
Он также добавил, что Франция приняла к сведению заявление Баку о начале расследования этих действий и призывает привлечь виновных к ответственности.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военными. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам сообщили, что эти видеокадры переданы в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Вместе с тем накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
17 сентября, 23:11Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных