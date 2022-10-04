На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция, которая будет работать до 31 октября, организована в рамках "Недели московской промышленности". Среди мероприятий недели - забег для всех желающих, онлайн-экскурсия по производствам с участием знаменитостей и многое другое.
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
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На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
2 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
3 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
4 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
5 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
6 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
2 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
3 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
4 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
5 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
6 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП
"В городе функционирует более трех тысяч предприятий, на которых работает не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет уникальный опыт и традиции, и мы решили рассказать о них с помощью тематической фотовыставки. Экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых семей составляет почти 150 лет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Он добавил, что на тематической выставке посетители увидят фотографии с изображением 67 работников 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Так, общий трудовой стаж работников ГК "Москабельмет" – семьи Бабиных-Плотниковых – составляет 147 лет, а сотрудников холдинга "Объединенные кондитеры" – Тюневых – 125 лет.