Рейтинг@Mail.ru
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221004/fotovystavka-1821288046.html
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы - РИА Новости, 04.10.2022
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:18
2022-10-04T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821287668_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3e32c11f9ab531470c78d40b425e99a0.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция, которая будет работать до 31 октября, организована в рамках "Недели московской промышленности". Среди мероприятий недели - забег для всех желающих, онлайн-экскурсия по производствам с участием знаменитостей и многое другое."В городе функционирует более трех тысяч предприятий, на которых работает не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет уникальный опыт и традиции, и мы решили рассказать о них с помощью тематической фотовыставки. Экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых семей составляет почти 150 лет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Он добавил, что на тематической выставке посетители увидят фотографии с изображением 67 работников 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Так, общий трудовой стаж работников ГК "Москабельмет" – семьи Бабиных-Плотниковых – составляет 147 лет, а сотрудников холдинга "Объединенные кондитеры" – Тюневых – 125 лет.
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815606598.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821287668_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b1d17e31e6d39c8d826ee43ec6e86160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Общество
07:18 04.10.2022
 

На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы

© пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция, которая будет работать до 31 октября, организована в рамках "Недели московской промышленности". Среди мероприятий недели - забег для всех желающих, онлайн-экскурсия по производствам с участием знаменитостей и многое другое.
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
1 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
2 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
3 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
4 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
5 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
6 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
2 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© пресс-служба ДИПП
3 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
4 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
5 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
6 из 6
На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП
"В городе функционирует более трех тысяч предприятий, на которых работает не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет уникальный опыт и традиции, и мы решили рассказать о них с помощью тематической фотовыставки. Экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых семей составляет почти 150 лет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Он добавил, что на тематической выставке посетители увидят фотографии с изображением 67 работников 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Так, общий трудовой стаж работников ГК "Москабельмет" – семьи Бабиных-Плотниковых – составляет 147 лет, а сотрудников холдинга "Объединенные кондитеры" – Тюневых – 125 лет.
В парке Красная Пресня открылась выставка ко Дню города Москва будущего глазами художников - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 11:48Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала