https://ria.ru/20221004/fotovystavka-1821288046.html

На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы

На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы - РИА Новости, 04.10.2022

На Арбате открылась фотовыставка о двадцати трудовых династиях Москвы

Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:18

2022-10-04T07:18

2022-10-04T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

общество

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Фотовыставка о трудовых династиях заводов и фабрик столицы, приуроченная ко Дню московской промышленности (7 октября), открылась на Арбате, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция, которая будет работать до 31 октября, организована в рамках "Недели московской промышленности". Среди мероприятий недели - забег для всех желающих, онлайн-экскурсия по производствам с участием знаменитостей и многое другое."В городе функционирует более трех тысяч предприятий, на которых работает не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет уникальный опыт и традиции, и мы решили рассказать о них с помощью тематической фотовыставки. Экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых семей составляет почти 150 лет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Он добавил, что на тематической выставке посетители увидят фотографии с изображением 67 работников 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Так, общий трудовой стаж работников ГК "Москабельмет" – семьи Бабиных-Плотниковых – составляет 147 лет, а сотрудников холдинга "Объединенные кондитеры" – Тюневых – 125 лет.

https://ria.ru/20220909/vystavka-1815606598.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, общество