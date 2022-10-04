В Иванове построили первый в области ФОК с ледовой ареной
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий РыжаковФизкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном в Иванове
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном в Иванове
ИВАНОВО, 4 окт – РИА Новости. В Иванове завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и бассейном, ФОК стал первой областной площадкой, где будет можно бесплатно заниматься хоккеем и фигурным катанием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В первую очередь, ФОК будут посещать воспитанники создаваемой спортивной школы с секциями по хоккею, фигурному катанию, плаванию. Также здесь будут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья. В ФОК бесплатно будут тренироваться 350 ребят, в том числе около 200 человек – в секции по хоккею, Зачислять ребят в секции будут по итогам отбора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, губернатор области Станислав Воскресенский поручил профильному департаменту в кратчайшие сроки завершить оформление всех необходимых документов по вводу в эксплуатацию объекта, чтобы приступить к тренировкам уже в середине ноября.
Накануне глава региона вместе с будущими воспитанниками спортивной школы и представителями спортивной общественности побывал в новом комплексе.
"Я очень хорошо помню, когда только приехал в Иваново, хоккеисты обратили внимание, что у нас нет нормального льда, только частные площадки. Тогда мы с "Газпромом" договорились, что такой лёд у нас в Ивановской области появится в рамках проекта "Газпром – детям". Сегодня объект завершен, главное, чтобы как можно быстрее он заработал и был доступен для наших жителей. Я благодарю компанию "Газпром", все сделали так, как договаривались", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.