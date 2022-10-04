https://ria.ru/20221004/fok-1821428422.html

В Иванове построили первый в области ФОК с ледовой ареной

В Иванове построили первый в области ФОК с ледовой ареной - РИА Новости, 04.10.2022

В Иванове построили первый в области ФОК с ледовой ареной

В Иванове завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и бассейном, ФОК стал первой областной площадкой, где будет можно... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:25

2022-10-04T14:25

2022-10-04T14:25

ивановская область

иваново

ивановская область

станислав воскресенский

общество

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ИВАНОВО, 4 окт – РИА Новости. В Иванове завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и бассейном, ФОК стал первой областной площадкой, где будет можно бесплатно заниматься хоккеем и фигурным катанием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В первую очередь, ФОК будут посещать воспитанники создаваемой спортивной школы с секциями по хоккею, фигурному катанию, плаванию. Также здесь будут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья. В ФОК бесплатно будут тренироваться 350 ребят, в том числе около 200 человек – в секции по хоккею, Зачислять ребят в секции будут по итогам отбора", - сказал собеседник агентства.По его словам, губернатор области Станислав Воскресенский поручил профильному департаменту в кратчайшие сроки завершить оформление всех необходимых документов по вводу в эксплуатацию объекта, чтобы приступить к тренировкам уже в середине ноября. Накануне глава региона вместе с будущими воспитанниками спортивной школы и представителями спортивной общественности побывал в новом комплексе. "Я очень хорошо помню, когда только приехал в Иваново, хоккеисты обратили внимание, что у нас нет нормального льда, только частные площадки. Тогда мы с "Газпромом" договорились, что такой лёд у нас в Ивановской области появится в рамках проекта "Газпром – детям". Сегодня объект завершен, главное, чтобы как можно быстрее он заработал и был доступен для наших жителей. Я благодарю компанию "Газпром", все сделали так, как договаривались", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.

https://ria.ru/20220921/biblioteki-1818430982.html

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ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иваново, ивановская область, станислав воскресенский, общество